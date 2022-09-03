THOU ART LORD выпускают мини-альбом

03.09.2022
THOU ART LORD выпускают мини-альбомНовинки и новости
Новости из Греции: проект THOU ART LORD, в котором трудятся неугомонный Сакис, а также George «The Magus» Zacharopoulos, оставшийся без NECROMANTIA и в свои 51 выглядящий совсем дедом, вернулся после почти десяти лет молчания с мини-альбомом Daemoniorum.
Песни на нем две — и «Hades» уже презентован к прослушиванию; помимо основного состава, вокальное участие в релизе принял Ashmedi из MELECHESH. Винил, выпускаемый тиражом 666 копий, можно заказать здесь, ну и, будем надеяться, EP-шкой дело не ограничится — ибо ерунды и чего-либо проходного греческие метал-герои делать физически неспособны.
Отличный трек, отличный камбэк! Hail Hellenic Hordes!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 186
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Комментарии
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А где делся Дед Аким со своими принзительными подборками новинок?