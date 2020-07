Интервью с GUT: «Мы более не хихикаем и не занимаемся провокациями»

(Andreas Rigo, июль 2020)

Несмотря на то, что участники немецкой группы GUT до сих пор числятся как «Organic Masturbator of 1000 Splatter Whores» или «Torturer of Lacerated and Satanic Tits», озорное глупое порно-прошлое, кажется, для них уже в прошлом. В мае коллектив выпустил неожиданно серьезный и круто исполненный альбом Disciples Of Smut, и судя по интервью-ответам бас-гитариста Андреаса, в 2020-м начался кардинально новый этап в творчестве группы.

Выпуск Disciples Of Smut занял у вас массу времени — уверена, многие даже не знали, что группа все еще в деле. Почему же вы решили вернуться — и надолго ли в этот раз?

Мы активизировались еще в 2017 году — а до того участники группы были разбросаны по миру. Когда все наконец «вернулись домой», мы снова начали выступать с концертами. Народу приходило прилично, да и вообще все складывалось замечательно.

Кроме прочего, у нас сейчас есть своя студия, а также время и необходимые умения, чтобы воплотить все свои музыкальные идеи — так, мы занялись Disciples Of Smut. И альбом вышел ИМЕННО ТАКИМ, как мы его себе и представляли. Жаль только, промо-кампанию мы представляли себе иначе, чем вышло. Мы ждали концертов, но появилось все это ковид-дерьмо, так что презентация альбома, по сути, состоится только в следующем году. Но она определенно состоится!

И определенно, нам не понадобится 14 лет, чтобы вдолбать последователем Disciples Of Smut. Так что, как видишь… у нас все ОЧЕНЬ бурно.

Disciples Of Smut, вне сомнений, самый металлический релиз в вашей дискографии (группа даже наконец попала в metalarchives.com!!!) Можно немного рассказать, как шла над ним работа — и что поменяло ваше отношение к собственной музыке? В 2006 вы играли довольно странные штуки.

В прошлом альбомы GUT всегда получались спонтанно, мы не устраивали студийные репетиции. И наконец это наскучило. Ведь на самом деле мы все — олдскульные металисты, и хотелось сделать пластинку, на которой бы мы себя слышали как положено. Аналоговый звук, ультратяжесть и отсутствие веселухи, злобность и мрак.

Работа над альбомом шла почти год: было важно проработать и сделать акцент на своем индивидуальном, особенном звуке — звуке, которого не было раньше. И результат тебе уже известен. Мы воплотили желаемое.

Какие твои самые любимые моменты и песни альбома?

Этот альбом — альбом в истинном смысле. Он работает как единое целое, поэтому несправедливо было бы выхватывать какие-то отдельные куски. Но, конечно, есть вещи, которыми я особенно горжусь: мы заполучили в «гости» Патрика из DISHARMONIC ORCHESTRA и Мартина из PUNGENT STENCH. Обе эти команды оказали огромное влияние на звук ранних GUT.

Мне также нравится, что альбомом многогранен — чего раньше не встречалось в горграйнде. Хотя… я даже не уверен, что Disciples Of Smut — горграйнд. Но как бы там ни было, это исключительно разнообразный, чертовски жесткий релиз. И меня это чертовски радует. Уверен, большинство слушателей не ожидали от GUT думовый кусок в «The Well of Ghouls».

А ужастики все еще смотрите? Порекомендуйте что-нибудь этакое из просмотренного в последнее время.

Киноманьяки у нас в группе Bonah и Bukkake Boy. А я с Torturer’ом больше по футболу. Но точно знаю, что те двое без ума от фильма «Мэнди».

GUT были первопроходцами в грязном пошлом мире порнограйнда. Какие группы, по-твоему, с тех самых 90-х стали вашими лучшими последователями? Есть ли релизы, на которые хочется отечески вздрочнуть?

Честно говоря, я такую музыку не слушаю вовсе. Слишком много развелось коллективов, которые копируют друг дружку. Мне это скучно. С музыкальной точки зрения инноваций не много — в основном же ребята просто стараются выделиться своей антисоциальностью. Или дурацкими обложками и названиями тем. Это не мой мир.

Если б ты смог отправить сообщение самому себе в 90-е, когда GUT только начиналась, что бы себе посоветовал?

«Купи Sunn Amps! Через 30 лет они понадобятся, но в 2020-м в мире их будет уже не достать!»

Самое безумное, что вам когда-либо доводилось делать на сцене?

Мы никогда не сходили с ума на полную катушку. В основном дичь творили зрители.

Будет ли на будущих шоу нечто особенное? Или просто орущие старые дядьки в металлических майках?



Ну, старые дядьки — это ожидаемо, в общем-то. Тем не менее, эти старики втопят вживую так, что дадут просраться всему остальному миру — ведь мы возведем стену звука Disciples Of Smut! Она вдавит головы посетителей в пол и размажет их лица.

Ставите ли вы записи GUT своим детям? И насколько взрослыми должны быть ребятишки, чтобы понять, что папа (не) шутит?



Ты намекаешь на порнушные темы? Для нас это уже в прошлом. Слишком многие коллективы эксплуатировали эту тему. Так что сейчас мы концентрируемся на другом: проливаем свет на мрачные пропасти человеческого бытия. Их очень много. И это ненормально. Поэтому мы более не хихикаем и не занимаемся провокациями.

А дети да, наши дети знают и группу, и песни. Знают, кто мы и чем занимаемся. А также понимают, что все это — развлечение и осознают, в чем разница. Кстати, все наши дети гордятся отцами — ведь мы делаем то, что любим, а не просто бессмысленно ходим на работу с девяти до пяти, а потом умираем.

Есть ли запретные темы для GUT — о чем вы не станете петь ни за что, даже если захочется?

В принципе, нет. Но мы, например, не ввязываемся в политику — а в остальном делаем что хотим. Политкорректности и осторожности от нас ждать не стоит.

Если бы вы задумали работу над миром, пораженным коварным коронавирусом, каков был бы сюжет?



В общем-то, альбом Disciples уже о полностью долбанувшемся мире. А тема «короны» и так сейчас везде, даже слишком. Она мне надоела и бесит. Так что GUT определенно не будут привлекать к ней дополнительное внимание.

Ваши любимые напитки? И, если есть, поделитесь рецептом любимого коктейля!

Пиво, пиво и еще раз пиво! Коктейли иногда тоже ничего, конечно. Но я предпочту пиво в любом случае.



..И можешь добавить от себя что угодно!

Спасибо за поддержку. Если кому нравится честный, по-настоящему озверелый метал, послушайте Disciples Of Smut. Причем лучше не один раз: там таится много находок.

Мир быстро меняется. И в этом мире бесчисленное количество команд выдают полусырой материал, чтобы выплюнуть и забыть.

Наш альбом чертовски искренен. И именно так, как на нем, звучит НАСТОЯЩИЕ барабаны, потому что мы и записывались на старой доброй аналоговой установке. Мы вложили массу сил, времени, страсти и ненависти в этой релиз. Так что приглашаем расширить свои горизонты…

Знаю, будет немало металхедов, которым не нравятся старые альбомы GUT, и поэтому они не хотят слушать новый. Это ошибка. Снимите шоры с глаз и дайте нам шанс. Disciples Of Smut — трибьют нашей преданности олдскульному дэз-металу, на котором мы выросли и который любим до сих пор.

