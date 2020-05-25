Cumback что надо! Новый альбом GUT «Disciples Of Smut»

В 2006 году немецкие гринд-хулиганы GUT выпустили второй альбом The Cumback — но особенной славы авторам пресловутого Odour Of Torture он не добавил. В 95-м то, что они сотворили, было инновационно, вульгарно, брутально и круто. За последующее же десятилетие грайнд-сцена нажралась и насмотрелась такого, что для GUT предложить было нечего. Но, оказывается, рано было списывать со счетов долбанутых штутгартских пассажиров…

В 2020-м они объявились опять — и альбом Disciples Of Smut пополнил полку полноформатников этой весны. Отличных полноформатников!

Ожидал кто или нет, но GUT, бывшие раньше, по сути, экстремальными пошлыми панками, заматерели и серьезно продвинулись в исполнительской технике. Помимо злостной олдскульной дури, насилия и извращений, на Disciples Of Smut полно любопытных решений, вольно и искусно миксующих блэчину и грайнд, дэз, сладж и панк; попахивая мертвечиной и письками, звучит все это свежо и даже оригинально.

Так что кто ждал сumback — это вам! Кто не ждал — так тем более!

Количество просмотров: 448

2 комментария