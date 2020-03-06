Немецкая группа GUT, ставшая в середине 90-х культом свежевылупившейся грайнд-сцены с альбомом Odour Of Torture, продвигавшая тему хоррор-порно и насилия, когда это еще не было трендом, внезапно напомнила о себе, и вскоре выпустит альбом под названием Disciples Of Smut, титульный трек которого см. чуть ниже (пояса).
Внезапно! Группа GUT выпускает альбом «Disciples Of Smut»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Gut
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Igorrr Spirituality And Distortion
In Extremo Kompass Zur Sonne
Crematory Unbroken
DisbeliefThe Ground Collapses
Heaven Shall Burn Of Truth & Sacrifice
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hitkiller написал(а):
Немецкая группа GUT, ставшая в середине 90-х культом свежевылупившейся грайнд-сцены!
Она тогда уже лет десять как была «свежевылупившейся».