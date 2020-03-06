Внезапно! Группа GUT выпускает альбом «Disciples Of Smut»

Немецкая группа GUT, ставшая в середине 90-х культом свежевылупившейся грайнд-сцены с альбомом Odour Of Torture, продвигавшая тему хоррор-порно и насилия, когда это еще не было трендом, внезапно напомнила о себе, и вскоре выпустит альбом под названием Disciples Of Smut, титульный трек которого см. чуть ниже (пояса).