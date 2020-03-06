Внезапно! Группа GUT выпускает альбом «Disciples Of Smut»

Немецкая группа GUT, ставшая в середине 90-х культом свежевылупившейся грайнд-сцены с альбомом Odour Of Torture, продвигавшая тему хоррор-порно и насилия, когда это еще не было трендом, внезапно напомнила о себе, и вскоре выпустит альбом под названием Disciples Of Smut, титульный трек которого см. чуть ниже (пояса).

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Батхед 06.03.2020 в 08:50

    Второе возвращение Отцов!

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  2. 666 06.03.2020 в 10:03

    hitkiller написал(а):
    Немецкая группа GUT, ставшая в середине 90-х культом свежевылупившейся грайнд-сцены!
    Она тогда уже лет десять как была «свежевылупившейся».

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