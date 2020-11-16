Гитарист DEFTONES Stephen Carpenter: «Единственная вещь, которая когда-либо летала в космос, — это человеческое воображение»

Гитарист DEFTONES Stephen Carpenter — интересный, изобретательный музыкант с характерной манерой игры, немало привнесшей в узнаваемый саунд команды; он часто — и заслуженно — входит в топы лучших рок-гитаристов современности. Однако есть и проблема. Стивен иногда дает интервью. И для своих 50 лет маразмирует с удивительной силой.

Не так давно он выступил в подкасте, посвященном теориям заговора, выдав ряд перлов, которые, боюсь, будут припоминать до конца музыкальной карьеры.

Земля плоская. «Если вы считаете, что живете на вращающемся космическом шарике, вы — адепты культа. Единственная вещь, которая когда-либо летала в космос, — это человеческое воображение. Я-то знаю, что это не так. Земля плоская, просто над доказательствами и открытиями многих вещей люди еще работают».

Вакцины неэффективны. «Никогда не существовала вакцина, которая бы работала. Все это просто яд, который застревает в человеческом теле, которое не в состоянии его вывести. А ты будешь страдать от последствий».

COVID-19 не заразен. «Я благодарен за то, что появился COVID: он мне помог разобраться с бактериальными теориями и убедил, что вирус — это то, что создает само тело. Вы не можете подхватить вирус от других. Вирусы появляются в человеке из-за какого-либо внутреннего яда или токсина. Если б это действительно был смертельно заразный вирус, бушующий на планете год, то разве бы бомжи уже не вымерли? Да мы бы уже потеряли все население, обитающее на улицах! Но их становится только больше».

Я не могу заболеть. «Я всю жизнь обнимаюсь с друзьями, которые чем-то болеют, в полном убеждении, что не могу заразиться. Я верю, что дух сильнее тела, и надо просто верить, в то, что не заболеешь, чтобы этого не случилось. Я курил косяки, передавая их по кругу, с очень больными людьми, в том числе, к примеру, с ангиной. Но у меня самого никогда не бывало ангины».

Впрочем, в любви к косячкам Стивен признается довольно давно — так, быть может, это многое объясняет?

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