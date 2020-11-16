Гитарист DEFTONES Stephen Carpenter: «Единственная вещь, которая когда-либо летала в космос, — это человеческое воображение»Блог
Гитарист DEFTONES Stephen Carpenter — интересный, изобретательный музыкант с характерной манерой игры, немало привнесшей в узнаваемый саунд команды; он часто — и заслуженно — входит в топы лучших рок-гитаристов современности. Однако есть и проблема. Стивен иногда дает интервью. И для своих 50 лет маразмирует с удивительной силой.
Не так давно он выступил в подкасте, посвященном теориям заговора, выдав ряд перлов, которые, боюсь, будут припоминать до конца музыкальной карьеры.
Земля плоская. «Если вы считаете, что живете на вращающемся космическом шарике, вы — адепты культа. Единственная вещь, которая когда-либо летала в космос, — это человеческое воображение. Я-то знаю, что это не так. Земля плоская, просто над доказательствами и открытиями многих вещей люди еще работают».
Вакцины неэффективны. «Никогда не существовала вакцина, которая бы работала. Все это просто яд, который застревает в человеческом теле, которое не в состоянии его вывести. А ты будешь страдать от последствий».
COVID-19 не заразен. «Я благодарен за то, что появился COVID: он мне помог разобраться с бактериальными теориями и убедил, что вирус — это то, что создает само тело. Вы не можете подхватить вирус от других. Вирусы появляются в человеке из-за какого-либо внутреннего яда или токсина. Если б это действительно был смертельно заразный вирус, бушующий на планете год, то разве бы бомжи уже не вымерли? Да мы бы уже потеряли все население, обитающее на улицах! Но их становится только больше».
Я не могу заболеть. «Я всю жизнь обнимаюсь с друзьями, которые чем-то болеют, в полном убеждении, что не могу заразиться. Я верю, что дух сильнее тела, и надо просто верить, в то, что не заболеешь, чтобы этого не случилось. Я курил косяки, передавая их по кругу, с очень больными людьми, в том числе, к примеру, с ангиной. Но у меня самого никогда не бывало ангины».
Впрочем, в любви к косячкам Стивен признается довольно давно — так, быть может, это многое объясняет?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 167
Читайте также:
- Группа SLAVES поменяет имя из-за «расовых коннотаций»
- Родители Нижнего Новгорода выступили за запрет концертов. В том числе WITHIN TEMPTATION
- Новые запреты белорусских групп. AMAROKA и PET NIHIL обвиняют в экстремизме
- Умер бас-гитарист DEFTONES Chi Cheng
- Девушек из PUSSY RIOT будут судить за хулиганство, религиозную ненависть и сатанизм
- В Минске запрещена «усатая вечеринка»
- Преждевременная смерть людей, которые говорили, что бога нет! ©
- Новый хит стабильной Беларуси. Видео Ксении Дегелько «Я из деревни»
- Милиция хочет взять под контроль эмо-готов
- Депутат-единоросс хочет оштрафовать RAMMSTEIN за пропаганду гомосексуализма
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Гитарист DEFTONES Stephen Carpenter: «Единственная вещь, которая когда-либо летала в космос, — это человеческое воображение»
-
Интервью. Bjørn ‘Aldrahn’ Dencker (URARV, THORNS, ex-DODHEIMSGARD): «Этот год показал, как мало свободы у нас есть на самом деле»
-
DARK TRANQUILLITY об альбоме «Moment»: «В 2020 мы получили роскошную возможность делать по пять версий одной песни»
-
Рок-истории. Tommy Lee: «Внезапно Никки запрыгивает на кровать, снимает штаны — и кладет яйца аккурат на подбородок Слэша!»
-
SYSTEM OF A DOWN немножко вернулись. «Если этого не сделаем мы, больше некому: у Армении нет других крупных рок-групп»
-
FEAR FACTORY, Dino Cazares: «Я рад, что группа поменяется. Бартон ведь уже не мог петь вживую»
-
25 лет тюрьмы за поджог церквей, или Экспресс-обретение бога для блэк-металиста
-
Цитата. SLIPKNOT, Shawn ‘Clown’ Crahan: «Я забрал кусочек черепа своего отца с отпечатками мозга. Подумал, что он поможет мне в творчестве»
-
Satanath Records: «За публикацию песни BURZUM удалили страницу нашего лейбла!»
-
Козлятину заказывали? HORNA выпускают альбом «Kuoleman Kirjo»
Я прошу прощения за капитаночевидноСТНОСТЬ, но может, он прикалывается? Если нет, то пичаль. Пичаль и СТНОСТЬ.
Надеюсь, у него нет детей.
Позовите рентгенолога! (с)
И немедленно!