Группа SLAVES поменяет имя из-за «расовых коннотаций»Блог
Группа SLAVES из Калифорнии (не знаю, что они играют, и, кажется, знать не хочу) сказала, что намерена поменять название в свете
охуевшего активизировавшегося движения «Black Lives Matter» (на поводу которого сейчас сносят памятники, переименовывают школы и т.д.) — ибо не может далее нести свою музыку и позитивное послание под вывеской, которая отягощена «негативным грузом ассоциаций и болью».
«Когда-то мы назвались SLAVES, соотнеся это имя с историей борьбы музыкантов команды с зависимостями от веществ и личными демонами. Мы хотели донести до слушателей свои непростые истории и мысль о том, что трудности можно преодолеть. Никаких расовых коннотаций это название не предполагало, и мы о них не задумывались. Однако же задумались сейчас, под влиянием движения BLM. Поэтому мы закрываем прошлую страницу истории группы и открываем новую».
В четверг также стало известно, что кантри-коллектив THE DIXIE CHICKS убрал слово «Dixie» из своего названия, т.к. «Dixie» ассоциируется со старым американским Югом и конфедератами.
Ждем, чем ответит группа ENSLAVED!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 193
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4 комментария
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Группа SLAVES поменяет имя из-за «расовых коннотаций»
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интересно, чем ответил бы Сэт Путнам :)
Idiots
The Dixie Dregs успели раньше. В 1981 году ;)
можно переименоваться в «Поцелуем ваши ботинки» — по-моему неплохо