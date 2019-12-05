Боги не стареют, часть три. Заводные глэм и хэйр-рокеры в 80-е и сейчас

Третья часть (начало см.тут и тут), самая пестрая и суматошная. Посмотрим, как с 80-х изменились живописные глэм-, хэйр-металисты и хардрокеры, остался ли кто до сих пор при перьях, косметосе и цветных панталонах?

Bret Michaels (POISON)

Bret Michaels (POISON)

Dee Snider (TWISTED SISTER)

Dee Snider (TWISTED SISTER)

Tom Keifer (CINDERELLA)

Tom Keifer (CINDERELLA)

Michael Monroe (HANOI ROCKS)

Michael Monroe (HANOI ROCKS)

Alice Cooper

Alice Cooper

Sebastian Bach (SKID ROW)

Sebastian Bach

Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE)

Nikki Sixx

Sammy Hagar

Sammy Hagar

Vince Neil

Vince Neil

Vinnie Vincent (KISS)

Vinnie Vincent (KISS)

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. ungod 05.12.2019 в 06:59

    систер стал выглядеть даже лучше

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  2. BiOMeX 05.12.2019 в 11:21

    Винни Винсент точно пол не поменял, а?

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