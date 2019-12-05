Третья часть (начало см.тут и тут), самая пестрая и суматошная. Посмотрим, как с 80-х изменились живописные глэм-, хэйр-металисты и хардрокеры, остался ли кто до сих пор при перьях, косметосе и цветных панталонах?
Боги не стареют, часть три. Заводные глэм и хэйр-рокеры в 80-е и сейчас
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Теги: глэм, портрет металиста в юности
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