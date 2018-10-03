Флэшмоб «назад в 90-е». Как выглядели известные металисты двадцать лет назад

В друзьях на фб есть Martin «Sathonys» Wickler, симпатичный фронтмен некогда активной симфо-блэковой группы AGATHODAIMON, а также концертный фотограф, работавший на несколько немецких изданий. В девяностых и нулевых он активно ездил по концертам и фестивалям — и вот теперь выкладывает понемногу свои архивы. Поддерживая сетевой флэшмоб на тему «покажи свое фото из 90-х», я утащила у него любопытные кадры (вместе с комментариями). Кому интересны подобные штуки, добро пожаловать на страницу Мартина в фб или инстаграм: он ежедневно постит что-нибудь историческое.

портрет металиста в юности

Anneke van Giersbergen, 1995 год. Mandylion по-прежнему остается одним из моих любимых альбомов, а также является лучшим у THE GATHERING (хотя последователь был также хорош). Я не люблю большую часть женщин-вокалисток, но ее манера пения радовала. Немного даже был в нее влюблен — в основном благодаря голосу (кроме того, провел пару телефонных интервью с Аннеке для «Ablaze magazine»), но только тсс-сс… это секрет.

портрет металиста в юности

Это я, ага. Фотосессия AGATHODAIMON, кажется, 1997 год. Хотя, возможно, конец 1996-го, уже не уверен.

портрет металиста в юности

Nocturno Culto, но не в DARKTHRONE, а на сцене с SATYRICON, 1996-й. Всего лишь 22 года назад! Это было турне с DISSECTION…

портрет металиста в юности

А вот и DISSECTION, Jon Nödtveidt в августе 1997-го.

портрет металиста в юности

Еще одна старая фотография. SAMAEL в Woodhouse Studio во время записи Passage. Vorph, Kaos, Xy, Masmiseim.

портрет металиста в юности

MYSTICUM в Трире, 1993 год. Еще одни олдыри. Впечатляющий был тогда концерт, хотя аудитория с трудом восприняла драм-машину на сцене. Они опережали время…

портрет металиста в юности

IMMORTAL, 1994 год. Офигенный был тур!

портрет металиста в юности

AT THE GATES в январе 1994-го, на гастролях с ANATHEMA и CRADLE OF FILTH.

портрет металиста в юности

И еще одна «классическая» фотка: DIMMU BORGIR на концерте 1998 года.

портрет металиста в юности

CRADLE OF FILTH в гримерке, Франкфурт, 09.01.94.

портрет металиста в юности

GORGOROTH, гастроли с SATYRICON, 1996 год.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Pitbull 04.10.2018 в 02:29

    Дани в толстовке с логотипом Burzum. Теперь я видел все :)

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  2. Влад 04.10.2018 в 09:48

    Йонушка живой да молодой. Эх какие годы были.

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  3. Zzz 04.10.2018 в 11:33

    Горгороты выглядят как группа пацанов из 9 а

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  4. Crow 04.10.2018 в 13:42

    «MYSTICUM в Трире, 1993 год.»

    Блин,я живу в этом самом Трире…

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