Альбом месяца? Три темы нового эпика AYREON «The Source»

The Source - так называется новый альбом AYREON, выходящий в прокат 28 апреля, — и, как всегда, нас ожидает полотно эпических размахов, с космическим концептом, плеядой приглашенных вокалистов и килотоннами вложенного труда в проигрывание тончайших деталей сказочно-хитросплетенной AYREON’овской вселенной. Кстати, в 2017 году AYREON трижды выступят и вживую: в голландских шоу примут участие такие персонажи, как Floor Jansen, Russell Allen, Hansi Kürsch, Tommy Karevik, Jonas Renkse, Anneke van Giersbergen и т.д., — но, увы, очевидно, уже не для нас, ибо 9000 билетов, выпущенных на эти ивенты, были распроданы буквально за день. Так что слушаем музыку!

В Сеть альбом уже слит целиком, официально же пока можно заценить три лирик-видео, «The Day That The World Breaks Down», «Everybody Dies» и «Star Of Sirrah».

История, положенная в основу The Source, происходит шесть миллионов лет назад, на планете Альфа из галактики Андромеды. «Альфический» мир переживает кризис: высокие технологии поработили человечество (являющееся пра-пра-предками землян), и без того сотрясаемое экологическими и политическими пертурбациями различных масштабов. И вот ученые умы альфийского общества приходят к решению: давайте, мол, полностью доверим наше будущее компьютерной системе. И пускай глобальная компьютерная сеть, ‘Frame, определит, что же всем делать дальше, чтобы хоть как-то разобраться с навалившимися проблемами. Просканировав Альфу, система приходит к простому и логичному выводу: виноваты во всем сами альфийцы, поэтому планетный кризис способно решить только их полное истребление…

Такова, собственно, сюжетная завязка истории, разделенной на четыре главы: «The ‘Frame», «The Aligning Of The Ten», «The Transmigration» и «The Rebirth» — и предлагающей по ходу дела узнать, удастся ли спастись инопланетным человекам (спойлер: да! но суровой ценой).

Роли ее персонажей исполнили 12 вокалистов: James LaBrie (DREAM THEATER), Tommy Giles Rogers (BETWEEN THE BURIED AND ME), Simone Simons (EPICA), Mike Mills (TOEHIDER), Floor Jansen (NIGHTWISH), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN), Michael Eriksen (CIRCUS MAXIMUS), Tobias Sammet (EDGUY, AVANTASIA), Nils K. Rue (PAGAN’S MIND), Zaher Zorgati (MYRATH), Tommy Karevik (KAMELOT) иn (SYMPHONY X). Также спецгостями выступили инструментальщики: гитаристы Paul Gilbert (MR. BIG) и Guthrie Govan (THE ARISTOCRATS, ASIA, STEVEN WILSON), клавишник Mark Kelly (MARILLION).

Звучит увлекательно? Тогда давайте оценим.