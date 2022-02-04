Arjen Lucassen Star One
04.02.2022

Arjen Lucassen выпускает новый альбом STAR ONE «Revel In Time»

Блог

Раз в десять лет (а то и больше) Arjen Lucassen вспоминает про свой «космический» проект STAR ONE — и в этом мире существует множество меломанов, которые давно мечтают о новом эпике. Уже через неделю время придет — и альбом под названием Revel In Time станет третьим студийником STAR ONE. В 2021-м году, задрав градус ожиданий, затравкой вышли три сингла, в прошлом месяце Arjen показал видео на титульный трек… и… для полноценной дегустации осталось чуть-чуть.

«AYREON — материнская группа для всего моего творчества, — поясняет маэстро, — ибо в ней соединяются все музыкальные стили, которые я слушаю и от сочинения в которых получаю удовольствие. При всем при этом я всегда бросаю себе новые вызовы и стремлюсь к свежести и оригинальности решений. Скажем, порой полезно работать в рамках одного жанра, поставив себе некие ограничители и заставив музу действовать сфокусированно.

Так, работая над музыкой STAR ONE, я фокусируюсь на метал-стороне AYREON, не позволяя внезапно ворваться в композицию, скажем, акустике (которую часто слышно в альбомах того же AYREON) типа скрипки, мандолины, валторны, цимбал, виолончели и прочего». Также он добавил, что Revel In Time будет самым разнообразным диском STAR ONE. Скоро заценим.

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1 comment

  • Писюн с глазами написал(а):

    А вот это очень интересно

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