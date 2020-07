«Следуя духу прогрессива, я решил сделать нечто нетипичное для AYREON». Слушаем две новых темы Люкассена!

Каждый год в сентябре Шуфутинский переворачивает календарь, жизнь и времена меняются — и только Арьен Антони Люкассен, следуя беспокойному прогрессивному гению, продолжает движение по своей личной спирали, в личных фэнтезийных мирах, будь то инопланетные пространства или викторианско-готический призрачный антураж. В сентябре 2020 он собирается перевернуть очередную страницу эпопеи AYREON, названную Transitus и, по словам создателя, нетипичную для коллектива. Причем не только готической линией.

«Начиная работу над альбомом, я понятия не имел, что понадобится три года, чтобы ее закончить. С ней я покинул творческую зону комфорта — что, в общем-то, хорошо. В конце концов, чем труднее задача, тем интересней ее решать!

Без сомнения, это самый смелый, вызывающий и кинематографичный релиз в моей дискографии.

Я с самого начала хотел придать ему ощущение театральности, и выбирал певцов не только в силу блестящих вокальных способностей, но также потому что все эти ребята обладают харизмой и способностью вжиться в роль. К слову, я всегда первым делом подбираю вокалистов для альбома — и только потом пишу для них партии. Каждая партия прорабатывается индивидуально, под диапазон каждого певца или певицы.

…Мне очень нравится предшественник, альбом The Source. Он настолько AYREON’овский, фирменный по звуку, что выпусти такую запись любая другая команда, я б ее засудил! Но наш жанр зовется прогрессивным, поэтому, следуя его экспериментальному духу, на Transitus я решил сделать нечто нетипичное для AYREON. Нечто намного более театрализованное, на грани мюзикла».

В записи приняли участие Simone Simons (EPICA), Snider, Satriani, Marty Friedman (MEGADETH), Johanne James (THRESHOLD), Noa Gruman (SCARDUST), Marcela Bovio (MAYAN), Caroline Westendorp (THE CHARM THE FURY), Paul Manzi (ARENA), Michael Mills (TOEHIDER), Amanda Somerville (AVANTASIA, TRILIUM), Dee Snider (TWISTED SISTER), Joe Satriani, Tommy Kaverik (KAMELOT) и Cammie Gilbert (OCEANS OF SLUMBER). Нарратив же достался актеру Томасу Бейкеру — Четвертому Доктору из сериала «Доктор Кто».

Как признался Арьен, предложить в качестве тизера одну только тему он не сумел — слишком уж все они разные. Поэтому, на контрасте, взял две.

Количество просмотров: 64