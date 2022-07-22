muse will of the people
22.07.2022

MUSE, кажется, записали приличный рок-альбом

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Сегодня речь не про метал — но тем не менее, не совсем далеко. MUSE показали четвертый сингл будущего альбома Will Of The People, и он действительно довольно тяжел! Особенно по меркам всех этих оркестровых/прогово-помпезных/электронных релизов, которыми группа занималась последние полтора десятка лет и в целом отбила желание ее внимательно слушать (мое, по крайней мере, за всех ручаться не стану).

Однако в 2022-м в силу неких причин Matt Bellamy и компания стали жестче, компактнее, вернули стену аранжировкам лаконичность и ясность, и пока есть все шансы заполучить солидный релиз без невнятного проходняка.

«Мы хотели обновить хардроковый звук на будущем альбоме, и придали теме «Kill Or Be Killed» современный металлический оттенок с барабанным дабл-басом и даже дэзовым гроулом. Лирически же она восходит к моей любимой песне Пола МакКартни «Live And Let Die» — о том, как жизненные пертурбации и стремление выжить любой ценой способны вытащить на поверхность худшие человеческие инстинкты».

И еще три новинки.

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1 comment

  • defplayer написал(а):

    Был еще 2015 Drones, он хоть и концептуальный, но вполне себе боевой, очень понравился. В живую тоже крутое шоу было. Вики его описывает как Alternative rock | progressive rock | hard rock | progressive metal

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