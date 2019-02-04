Gibson на пути к «доступности»: «Впервые гитара американского производства будет стоить $999»

Компания Gibson, с трудом выбирающаяся из финансовой пропасти, ищет способы «перезапустить» уважаемый бренд, в том числе опуская ценовую планку на инструменты.

«Большие надежды мы возлагаем на новую серию инструментов Generation Series, — рассказывает новый руководитель компании James «JC» Curleigh. — Главная задача и вызов для нас — это совместить великолепное фирменное качество, которым мы гордимся: качество дерева, мастерское изготовление — с более-менее доступной ценовой политикой. И вот, впервые в истории акустическая гитара Gibson американского производства будет стоить $999. Она звучит восхитительно!»