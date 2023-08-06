apanovich trollwald
06.08.2023

Видеоинтервью с TROLLWALD: грустный тролль Апан

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Совсем недавно TROLLWALD выпустили дебютник Trollwald — его долго делали, долго запрягали, но наконец реализовали один из самых любопытных, заметных, продуманных, цельных релизов беларуской метал-сцены этого года (послушать его или купить можно на любой площадке на выбор). Пребывая в числе немногих активных творчески и сценически коллективов, которые еще остались в стране.

Чем живет тусовка, что делать, кого слушать — обо всем понемногу поговорили с Апаном, заодно вспомнив прошлое с LITVINTROLL и не только.

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1 comment

  • Другой Александр написал(а):

    Выключил на 7-й минуте, когда услышал зачем-то вставленный звук отрыжкиhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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