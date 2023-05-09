TROLLWALD наконец дозрели до дебютника!Новинки и новости
Беларуская сцена — ее концертная часть — по понятным причинам переживает сейчас худшие времена, однако альбомы все-таки продолжают записываться, и вот даже TROLLWALD, собранный Апаном и компанией в далеком и еще приятном 2015-м, дозрел до выпуска дебютного полноформатника Trollwald.
Пока на bandcamp-странице группы есть только одна песня про не-ходите-девки-
замуж-ничего-хорошего-в-лес, доступен предзаказ релиза (целиком он появится в начале июня), — и, судя по всему, это будет по-настоящему любопытный лонгплей, с жирнющим, как потная троллья шкура, стоунерским гитарным звуком, умеренным и уместным использованием фолковых дуделок и ревущим, словно весенний озабоченный медведь, Апаном. Звучит аутентично и действительно здорово — особенно если не слушать текст.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 45
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Комментарии
Дед Аким:
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DimaCar:
Интересно было бы увидеть Sopor Æternus на Евровидении, а не весь этот бубльгум…
Дед Аким:
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Anastasiya:
snatchy написал(а):
Чёт я не понял, Вояджер уже все списали? Там, конечно, больше прог, но как по мне, так куда как интересней всяких ЛоЛов.
Да и старые заслуги у Вояд…
snatchy:
Чёт я не понял, Вояджер уже все списали? Там, конечно, больше прог, но как по мне, так куда как интересней всяких ЛоЛов.
Да и старые заслуги у Вояджера в наличии, как мо…
Дружище Христос:
ratfred:
Евровижн — конкурс сам в себе. Вне формата. Вернее там свой формат. Формат евровжн. Как то так.…
goremyka:
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Тварь:
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Алексей:
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