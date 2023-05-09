TROLLWALD
09.05.2023

TROLLWALD наконец дозрели до дебютника!

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Беларуская сцена — ее концертная часть — по понятным причинам переживает сейчас худшие времена, однако альбомы все-таки продолжают записываться, и вот даже TROLLWALD, собранный Апаном и компанией в далеком и еще приятном 2015-м, дозрел до выпуска дебютного полноформатника Trollwald.

Пока на bandcamp-странице группы есть только одна песня про не-ходите-девки-замуж-ничего-хорошего-в-лес, доступен предзаказ релиза (целиком он появится в начале июня), — и, судя по всему, это будет по-настоящему любопытный лонгплей, с жирнющим, как потная троллья шкура, стоунерским гитарным звуком, умеренным и уместным использованием фолковых дуделок и ревущим, словно весенний озабоченный медведь, Апаном. Звучит аутентично и действительно здорово — особенно если не слушать текст.

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