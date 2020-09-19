Видео недели: BRAVE THE COLD «Hallmark Of Tyranny»

Кажется, Mitch Harris периодически берет отпуск в NAPALM DEATH не только ради того, чтоб, как объявлено, «сфокусироваться на семейных делах». И не только ради MENACE. В 2018-м он захомутал худощавого бельгийского барабанщика Dirk Verbeuren — который не только играет в MEGADETH, но и подписывается под очередные музыкальные проекты примерно каждое утро, едва успев принять дозу кофе, — и основал дуэт BRAVE THE COLD. В октябре проект выпускает дебютник Scarcity — и судя по премьерному видео «Hallmark Of Tyranny», получилось у них все очень круто.

«Опять какое-то левачество», — предположите вы, и, конечно, будете правы. Других в NAPALM DEATH в принципе не берут.

В замечательном анимационном ролике «Hallmark Of Tyranny» осуждается безжалостный мир капитала; деспотичные правительства; коварные вакцинаторы; жадные финансисты, отмывающие бабло в промышленных стиральных машинах. А также всяческое подавление маленького мирного человека, о котором сейчас много знают, к примеру, жители небольшой страны в центре Европы.

«Хотя поднимаемые темы могут вгонять в депрессию, творческие усилия, направленные на перемены к лучшему, принесут благодатные итоги, — считает старина Митч. — Мир нуждается во вдохновении от искусства, людям важно социальное взаимодействие, адаптация и личная трансформация. Если работы и посыл BRAVE THE COLD не привлекут вашего внимания, что тогда привлечет? Настало время, бляха-муха, проснуться!»

А теперь смотрите, сколь мастерски Митч жонглирует жанрами, темпом, мелодикой, вокальными вариациями, превращая напористую агитку в цельно-пробивную хитовую вещь.

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