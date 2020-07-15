«Политика против эрекции» от супергруппы VENOMOUS CONCEPT

«Политика против эрекции» от супергруппы VENOMOUS CONCEPTБлог
Чем дальше я погружаюсь сегодня в беларуские предвыборные новости, тем более актуальной становится новинка хардкорной супергруппы VENOMOUS CONCEPT Politics Versus The Erection, которая в августе обретет форму лонгплея. Не то чтобы они, конечно, пели про далекую Родину — мужики из NAPALM DEATH и BRUTAL TRUTH, составляющие костяк проекта, ненавидят всех политиков этого мира. Но мерч к актуальному релизу могут начинать поставлять пачками и в Беларусь. Смотрите, как мило.
NAPALM DEATH сейчас, к слову, также готовят злостный лонгплей Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism — как загадочно обещают мужики, с уклоном в нойз и походами на «неизведанные территории». И если отцы чрезмерно увлекутся экспериментами, расстраиваться не стоит. Есть же VENOMOUS CONCEPT, и по незамысловатому напору, агрессии, упертой хардкорности и панкушной политоте они как «напалм», но в домашних тапках, скажем, DISCHARGE.
На сегодняшний день доступны две вещи альбома (помимо мерча, обратите внимание и на обложку), «Eliminate» и «Lemonade». По две-три минуты, четко, доходчиво, убедительно.
…melting flesh and a burning flame
pour the gas while I light your dream
engines turning start the burning
fucking pricks with their endless sobbing
torch the bastard with forever noise
feel the hammer on your ruptured brain
Christ can’t help you but I can serve you
serve you head I’m the one who owns you
(из песни «Lemonade»)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 68
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