TRISTANIA все

Группа TRISTANIA, студийная карьера которой затормозилась и зависла почти десять лет назад, объявила о распаде. «После 26 лет на международной метал-сцене мы приняли тяжелое решение уйти. Это означает, что все планы, в том числе запланированный тур по Латинской Америке (переносившийся неоднократно из-за ковида — прим.авт.), подлежат отмене.

Как и весь мир, мы пережили несколько тяжких лет и смотрели в будущее с надеждой (в том числе ожидая этого латиноамериканского турне), однако на прошлой неделе пришли новости о сложной медицинской ситуации в ближайшем окружении участника группы, что делает невозможным строить краткосрочные и тем более долгосрочные планы.

TRISTANIA — группа, которая никогда не шла на компромиссы, никогда не соглашалась на половинчатые варианты. Только стопроцентная отдача по отношению к нашим фэнам и слушателям. Приносим искренние извинения всем, кого затронуло наше решение завершить карьеру».

Впрочем, и до сообщений о болезни пациент был скорее не жив: весной этого года на вопрос о статусе TRISTANIA вокалистка Mariangela Demurtas не смогла ответить ничего внятного, кроме как «нам трудно балансировать между творчеством, жизненными планами шести человек и сайд-проектами», а также уверениями, мол, «мы осуждали возможность возвращения с новым материалом». Но, видно, так и не получилось.

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