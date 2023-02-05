Вышел трейлер сериала «Король и Шут»Новинки и новости
В марте «Кинопоиск» представит сериал собственного производства про группу КОРОЛЬ И ШУТ, и ажиотаж вокруг этой истории невероятный.
«О том, как панки из Петербурга выбирали название группы, давали первые концерты, собрали полный зал «Юбилейного», впервые выступили в Москве и на крупнейших площадках страны. Параллельно истории становления группы и отношений между ее участниками события развиваются в мире-фантазии, где Горшок и Князь отправляются спасать принцессу из плена колдуна. На своем пути они встречают персонажей, о которых поют в своих песнях», — так (несколько коряво) представляют сериал его авторы. Вчера также появился небольшой трейлер и уже собрал тысячи комментариев. Так что в том, что «Кинопоиск» не прогадал, выбрав для экранизации КиШа, сомневаться не приходится также. Ради фанатов; ради ностальгии; ради, черт его знает… целой эпохи?
Из комментов ютуба
…Они не только решили хронологию жизни снять, но и воссоздали вымышленную Вселенную песен шутов! Сказки в новом прочтении! Должно быть круто! Идея отличная. Всем хой!
…Охренеть, думал никогда такого не увижу
…Если Пушкин — революция русской поэзии, Король и Шут — революция русского рока! Они показали, какой качественной может быть отечественная музыкальная культура!
…Король и шут это лучшее что было в русской культуре. Каждая песня это целый мир, как отдельная книга. Там в каждой песне герои меняются, раскрываются, есть кульминация и клиффхенгеры в конце. Настолько искренне и откровенно выражено творчество Андрея и Миши через русские сказки, мировую классику и историю, что это просто другой уровень культуры. Одна песня про гробовщика, который вурдалаками всю деревню сделал ценнее 90% мировой музыки с ‘глубоким’ посылом «я её любил, она меня любила, я её забыл, она меня забыла». Путник — это ты сам.
…»Я не шут… Я король шутов!» — после этой фразы мурашки по коже пошли.
…Когда князь на концерте говорил, что они снимают сериал, я и представить не могла , что выйдет такая крутотень, трейлер очень понравился, надеюсь , что весь сериал будет на таком уровне, жду с нетерпением
…Мне кажется, это сделано с большой любовью к творчеству кишей.
…моя юность, панковал в 00ых. Очень рад что выйдет такой сериал о легендарной российской группе
…Млять, я хочу смотреть это со всеми вами, чтобы всем вместе собраться, чтоб нашей большой МОЩНОЙ семьёй, мать его!! Смотреть и вспоминать и чтить его память!!
…Пересмотрела уже 3 раза этот трейлер, и слезы и мурашки и улыбка, все эмоции сразу нахлынули, самый ожидаемый сериал
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 1 103
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17 комментариев
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Комментарии
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не …
Bronco:
Александр написал(а):
Виктор написал(а):
Русским вообще не надо идти в кино. Никогда они этого не умели
С развалом Союза — да. Хорошие фильмы после этого собв…
Кирк Хэммет:
СиРОЖА написал(а):
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь
З…
Виктор:
Александр написал(а):
Бандана на голове не треснет от запросов, чепуха?)))
вся чепуха осталась в твоей стране, так что не переживай…
СиРОЖА:
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь…
juris:
Cenotaph:
Юрий:
Merzbow:
обычные мейнстримовые ссыкуны. Где-то в Австралии смеётся Дуглас Пирс, который эксплуатирует не менее экстремальные образы (в иронично-сатиричном ключе) ещё с 80-х.…
Дружище Христос:
Bronco написал(а):
PitBull написал(а):
Как по мне, так КиШ — унылое распиаренное г. Спроси любого говнаря из 00-х, что он слушает — так это будут Киш, Арея и Раммштайн.
А …
Александр:
Русским вообще не надо идти в кино. Никогда они этого не умели, и никогда не будут уметь, потому что кино не терпит халтуры — вся халтура всег…
Bronco:
PitBull написал(а):
Как по мне, так КиШ — унылое распиаренное г. Спроси любого говнаря из 00-х, что он слушает — так это будут Киш, Арея и Раммштайн.
А еще Сектор га…
Bronco:
Сколько ни пытался врубиться в эту группу (попыток было овермного, с 90х), все было тщетно. Не понимаю чего от них тащутся.…
Домохозяйки будут счастливы… А если серьёзно, то этот «киш» и его фанаты ,вызывали стойкое омерзение ,у меня. Следом русня снимет «глубокий байопик» ,про «сектор газа» и быдло возвысится, им сейчас ,это так необходимо.
sopor написал(а):
Домохозяйки будут счастливы… А если серьёзно, то этот «киш» и его фанаты ,вызывали стойкое омерзение ,у меня. Следом русня снимет «глубокий байопик» ,про «сектор газа» и быдло возвысится, им сейчас ,это так необходимо.
Намешал все в кучу: киш, сектор, русню, домохозяек. Типичный высокомерный долбоеб, мнящий себя элиткой, на деле даже пару сраных запятых как надо поставить не способный.
По теме: скорее всего, будет очередной проходняк, но фэнтези-трипы как минимум обещают быть любопытными
Если не будет так, как в фильме «Цой» Учителя, то уже неплохо.
sopor написал(а):
Домохозяйки будут счастливы… А если серьёзно, то этот «киш» и его фанаты ,вызывали стойкое омерзение ,у меня. Следом русня снимет «глубокий байопик» ,про «сектор газа» и быдло возвысится, им сейчас ,это так необходимо.
Общался с фанатами КИШа, обычные люди, как и все, терпеть не могу Путина, но при чем он тут? Может фанаты Любэ его фанаты, этого не знаю. Домохозяйки такого не слушают, для них есть Михайловы, Газмановы, Басковы, и другие.
Как по мне, так КиШ — унылое распиаренное г. Спроси любого говнаря из 00-х, что он слушает — так это будут Киш, Арея и Раммштайн.
Hating popular things doesn’t make you an interesting person (c)
КИШ были охуенны и довольно самобытны.
То, что говнари слушают какую-то группу, не делает ее плохой.
Первая половина дискографии КиШ — пушкабомба! Тодд тоже классный.
КиШ был очень хорошей группой, особенно на фоне остального россиянского рока.
Но российского сериала они не заслуживают. Не надо топтаться по группе, которой давно уже нет. Даже по трейлеру видно что актёры говно, идея кажется довольно невнятной даже просто по трейлеру, видимо внятной истории ждать тоже смысла нету (а у КиШа как раз всегда были внятные истории в песнях). Вообще в трейлере единственное что хорошо, это сама песня КиШа, которая там звучит, больше ничего
Русским вообще не надо идти в кино. Никогда они этого не умели, и никогда не будут уметь, потому что кино не терпит халтуры — вся халтура всегда видна на экране
PitBull написал(а):
Спроси любого говнаря из 00-х, что он слушает — так это будут Киш, Арея и Раммштайн.
по такой логике Раммштайн — тоже хуйня?
Виктор написал(а):
PitBull написал(а):
Спроси любого говнаря из 00-х, что он слушает — так это будут Киш, Арея и Раммштайн.
по такой логике Раммштайн — тоже хуйня?
Товарищи илитисты, видимо, начинали слушать тяжеляк с прог-технодэза, и говнарями не были, родились сразу подкованными эрудитами.
Сколько ни пытался врубиться в эту группу (попыток было овермного, с 90х), все было тщетно. Не понимаю чего от них тащутся.
PitBull написал(а):
Как по мне, так КиШ — унылое распиаренное г. Спроси любого говнаря из 00-х, что он слушает — так это будут Киш, Арея и Раммштайн.
А еще Сектор газа, ГрОб и Кэннибал Корпс. Так вот «г» из всего этого стандартного набора говнаря, только КиШ и Сектор газа.
Виктор написал(а):
Русским вообще не надо идти в кино. Никогда они этого не умели, и никогда не будут уметь, потому что кино не терпит халтуры — вся халтура всегда видна на экране
Бандана на голове не треснет от запросов, чепуха?)))
Bronco написал(а):
PitBull написал(а):
Как по мне, так КиШ — унылое распиаренное г. Спроси любого говнаря из 00-х, что он слушает — так это будут Киш, Арея и Раммштайн.
А еще Сектор газа, ГрОб и Кэннибал Корпс. Так вот «г» из всего этого стандартного набора говнаря, только КиШ и Сектор газа.
Блевотное мусорное жужжание с тупыми наркоманскими текстами и примитивнейшие кишки с однотонным вокалом в ритм, но говно тут КИШ, да
У каждого свои вкусы, короче.
Sopor — обычный упоротый хохлятский утырок.
Александр написал(а):
Бандана на голове не треснет от запросов, чепуха?)))
вся чепуха осталась в твоей стране, так что не переживай
Александр написал(а):
Виктор написал(а):
Русским вообще не надо идти в кино. Никогда они этого не умели
С развалом Союза — да. Хорошие фильмы после этого собвтия можно по пальцам пересчитать. Но в советском кино встречались очень сильные фильмы, так, что не надо вот так вот огульно, что «никогда не умели». Другое дело, куда оно все подевалось? Ведь еще долгое время в постсовке оставлись в живых и те же режисеры, и актеры, но качество упало на самое дно. Я так полагаю, что с уходом так всеми порицаемой цензуры, ушло и качество фильмов. Другого объяснения у меня нет.