Paul Speckmann
28.12.2023

Тест на олдскульность. На подходе альбом MASTER «Saints Dispelled»

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«Когда при вас говорят: «Master», Мастера вы и получите! Saints Dispelled — это MASTER на сто процентов! Все на колени перед Мастером!»

Имя этой группы (не путать, кстати, с российской) — тест на олдскульного дэзера: Paul Speckmann рулит своим детищем с 1983 года и, не сдавая позиций, рубит кондовый энергичный, узнаваемый дэз/трэш. За что, на правах ветерана жанра, пользуется уважением подобных же ветеранов. Тем не менее, за всю свою длинную, активную, лишенную провальных дисков историю MASTER так и не смог выбиться в дамки, оставшись в андеграунде с аудиторией, которая начала слушать деда, пожалуй, еще с Collection Of Souls или Faith Is In Season.

Трудно сказать, добился ли бы Пол большего, останься он в Чикаго вместо переезда в захолустье Чехии, вышел ли бы MASTER на уровень OBITUARY или DEATH… кто знает. Достоверно лишь известно, что «курилка» по-прежнему жив, по-прежнему наяривает заводной, молодецки бойкий неприлизанный старошкольный дэзняк — и уже на подходе пятнадцатый лонгплей Saints Dispelled.

Вот парочка синглов, послушайте — и, возможно, именно такое нехитрое залихватское молотилово идеально украсит последние предновогодние дни.

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1 comment

  • Юрий написал(а):

    Незаметно для себя прослушал на Спотифай все их альбомы )) Спасибо , сударыня )

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