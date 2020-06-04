«Тбилисская трагедия» PSYCHONAUT 4: «Знаете то чувство, когда тебе очень хочется ссать?..»

Beautyfall — будет называться следующий полноформатник грузинской группы PSYCHONAUT 4, и, судя по первому синглу «Tbilisian Tragedy», хулиганы-алкоголики-наркоманы в 2020 году протрезвели, посерьезнели и, не похмеляясь, перешли на темы трагичные. Хотя… насчет «не похмеляясь», конечно, не точно.

Из вк группы от Графа (стилистика сохранена):

«Злого утра!

С большим запозданием, но все же я снова здесь. Продолжаю повествование о создании альбома Beautyfall. Мне очень сложно работать над этим всем, мотивация куда-то улетучивается, мысли растекаются по комнате, я просто тупо смотрю по стенам все бессонные ночи; знаю, что хочу рассказать, но не знаю как. Но все же делаю.

Тбилисская Трагедия.

Это больше чем просто песня, это больше чем стих, это боль и печаль. Боль от того, что это правда, а печаль от того, что это происходит прям здесь и сейчас, и что с этим делать, не знает никто. Наверное, лишь вот такие откровения помогут найти правильный путь из сложившейся ситуации.

Мы все… но давайте я буду говорить о себе… наделал много всяких глупых вещей — дело не в том что я кому-то этим навредил, нет, я лишь упустил время и чуть не положил себя в деревянный ящик. То дело, где замешан бычий кайф, когда глаза уже не видят, мозг просто расплавлен, такое дело никак не может закончится красиво — обычно конец у такого дела трагичный и скомканный. Но не у этой песни. Не у этого альбома и не у нашей группы.

Потому что мы все делаем с полной отдачей, с упоением. Знаете, на что похожа была запись этой песни? Вы знаете то чувство, когда тебе очень хочется ссать, так сильно, что кажется, ты щас прям вот здесь в маршрутке станешь и поссышь на пассажиров — тебя разрывает, ты потеешь, ты добегаешь до дома, поднимаешься, судорожно открываешь дверь, оставляешь ее открытой, лишь бы добежать до туалета. Когда ты видишь свой унитаз, не веришь, но извергаешься этими потоками смрадной едкой жидкости, опустошаешься и когда ты полностью, до последней капли изольёшься, в изнеможении и в блаженстве падаешь на пол, иногда даже смеешься от радости. Примерно вот так это было для меня.

Вернемся к тому, как это было.

У Шоко родился ребенок, первенец. Я и Тим весь день собирались пойти вместе поздравить, но уже не помню почему, я пошел один. До того, как выйти, я вдарился дрянью — специально ходил кругами по городу, думал, слушал наработки песни, стал вникать, насколько проблема стоит серьезно в нашем обществе. Многие друзья и знакомые из-за этой дряни попали в дурку, некоторые отправились к праотцам. Эта дрянь меняет людей, в худшую сторону.

Сам город менялся в худшую сторону. Само по себе получилось, что я начал под инструментальную партию напевать на манер грузинского фолька прям на ходу пришедшие в голову слова:

Вижу, тебя душат слёзы.

Умоляю, скажи мне, как помочь тебе?

Вижу, тебя пьянят думы,

Скажи, что тебя гложет, что ты оплакиваешь?

И это стало отправной точкой, когда я понял, что впервые сам по себе начал думать на грузинском и писать тексты на нем.

Я пришел в двор роддома, встретил Шоко, поздравил. Мы были одни, меня разрывало чувство поделиться идеей о том, что я хочу вложить в эту песню. Мы просто пили пиво, я потихоньку заранее подготовил на телефоне нужный момент в треке, включил и начал напевать. Вначале он посмотрел на меня как на сумасшедшего, потом попросил набрать ему текст, и он сам напел так, как надо. Он сразу въехал. Мы хотели, чтоб этот текст спела женщина, которая умеет петь таким манером — что-то между грузинским фолком и тбилисским шансоном… короче, не знаю, как назвать, но это именно местная тема.

Мы, по-моему, прям там же доработали весь текст припева до конца, и нам понадобился год(!!!) прежде, чем Шоко (S.D.Ramirez) нашел вокалистку, спевшую этот момент в песне. На записи, когда эта вокалистка пришла, я был настолько угандошенный, что ребята с дракой выкинули меня из студии.

На следующий день я поехал с братом и детьми на лыжный курорт Бакуриани. Я был на диких отходах, абсолютно не помнил вчерашнюю запись, не понимал, почему я весь в синяках. Горел желанием прослушать, как же она записала эти строки. Я понимал, что снова учудил что-то, но звонить пока не мог. В Бакуриани было слишком много людей, это давило мне на мозг, и мы поехали в одно из самых моих любимых мест на земле — в Боржоми. Там лес, горы и полное спокойствие, снег, тишина.

Там я позвонил Шоко, узнал о своих приключениях на записи, он выслал запись с вокалисткой на припеве, и когда я послушал, меня накрыло именно то чувство, о котором я говорил выше. Мы ждали год — и вот, оно произошло; слушать это было просто восторг и облегчение! Когда вы услышите эту песню, то наверное, согласитесь со мной, что хоть мы иногда и отрепье, но делаем прекрасные песни.

Солевая трагедия Тбилиси может быть использована как символ, это песня для каждого из нас… и из вас… по отдельности. Она принадлежит всем. Каждый из нас — это своя отдельная трагедия».

Фрагмент из текста (перев. с грузинского).

Вижу, тебя душат слёзы.

Умоляю, скажи мне, как помочь тебе?

Вижу, тебя пьянят думы,

Скажи, что тебя гложет, что ты оплакиваешь?

Вижу, как боль ломает тебя.

К чему привязался ты так, что отвязаться невмочь?

Вижу, как ходит смерть за тобой по пятам,

Приходи домой сегодня, и вспомним, как же это — улыбаться.

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