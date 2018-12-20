Приготовьте ваши вены! Слушаем сплит NOCTURNAL DEPRESSION и PSYCHONAUT 4

Причем слушаем не без известного огорчения: если концерт PSYCHONAUT 4 в Минске состоится, как и заявлено, 2 февраля, то с NOCTURNAL DEPRESSION случилась накладка. Cédric Giordani, лидер и автор проекта, в очередной раз ушел в себя, отказался ехать в какие-либо туры (в согласованном списке, разумеется, был не только минский концерт), рассорился с коллегами по сцене, — и, в общем, 31 марта FORGOTTEN TOMB выступят в «Брюгге» при поддержке белорусских команд.

Psychonaut 4 Nocturnal Depression С другой стороны, если кто рожден, чтоб сказку сделать болью, то страдать должны и все окружающие. Причем по возможности немедленно. Тем более, что есть повод в виде свежего шестипесенного сплита NOCTURNAL DEPRESSION и PSYCHONAUT 4 Children Of The Night: по две своих песни плюс, алаверды, кавера на избранный трек от коллег.

Истерично-задорный алкоголический шизопсихоз от «психонавтов» (а также, в коллекцию мемов, тег-название песни #Питьитанцевать); отчаянная непроницаемо-блэкушная депрессуха от Седрика и компании — напор, по итогам которого понимаешь: человека, которого плющит настолько, можно понять и простить. Тем более, что завязывал с концертами он уж неоднократно.

Официально в Сети смогла отыскать только часть сплита PSYCHONAUT 4; неофициально целиком можно тут. И будьте с этим поосторожнее ночью.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 21.12.2018 в 11:19

    Ну я не знаю даже. И так тоска за окном, серость и холод. А тут ещё и музыка депрессивная. Может, лучше трэшачка или хардкора с утра? Есть там какой у кого годный трэш?

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  2. Anastasiya 21.12.2018 в 14:59

    Вот, пожалуйста. Для бодрости: http://www.hitkiller.com/novoe-video-tankard-schwarz-weis-wie-schnee.html

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