Стрим нового альбома TERRORIZER «Caustic Attack»

Группа TERRORIZER, которой три десятка лет рулит суперлегендарный, хотя и немного стремный Pete Sandoval, сделала то, чего с ней не случалось с 2012-го: выпустила и выложила в Сеть новый полноформатный альбом. Он называется Caustic Attack; на гитаре валит недавно реанимировавший MONSTROSITY Lee Harrison, а вокалирует Sam Molina, которого по тому же MONSTROSITY вы, возможно, тоже как-то припомните.