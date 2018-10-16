Стрим нового альбома TERRORIZER «Caustic Attack»

Группа TERRORIZER, которой три десятка лет рулит суперлегендарный, хотя и немного стремный Pete Sandoval, сделала то, чего с ней не случалось с 2012-го: выпустила и выложила в Сеть новый полноформатный альбом. Он называется Caustic Attack; на гитаре валит недавно реанимировавший MONSTROSITY Lee Harrison, а вокалирует Sam Molina, которого по тому же MONSTROSITY вы, возможно, тоже как-то припомните.

, рубрика(и): Быстрые новости

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