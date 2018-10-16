Группа TERRORIZER, которой три десятка лет рулит суперлегендарный, хотя и немного стремный Pete Sandoval, сделала то, чего с ней не случалось с 2012-го: выпустила и выложила в Сеть новый полноформатный альбом. Он называется Caustic Attack; на гитаре валит недавно реанимировавший MONSTROSITY Lee Harrison, а вокалирует Sam Molina, которого по тому же MONSTROSITY вы, возможно, тоже как-то припомните.
Стрим нового альбома TERRORIZER «Caustic Attack»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 94
Теги: Pete Sandoval, Terrorizer
Оставьте свой комментарий
Актуальное
ближайшие концерты
- FURIA, LICHO - Пятница, 19 Октябрь 2018
- TSYGUN, SONVA, WUWKA, ПАРТИЯ - Пятница, 19 Октябрь 2018
- DREAM THEATER Tribute 2: NIHILIST, ENDOGENESIS, WILD MELISSA - Четверг, 25 Октябрь 2018
Обновления
-
«Блэк-метал стал обычной частью поп-культуры». В Минск едет польская FURIA
-
Cadaveria нуждается в средствах на лечение. «В Италии рак по-прежнему остается табу»
-
Сезон охоты на Христа: лирик-видео UNLEASHED «The Hunt For White Christ»
-
Полезно, как третья рука: смотрим суицидальный клип ANTIMATTER «The Third Arm»
-
Организатор самого провального фестиваля в истории получил 6 лет тюрьмы и 26 миллионов штрафа
-
…А голова — в холодильнике! Новая тема SADIST «Bloody Bates»
-
Нергал: «Почему же вы, вашу мать, гоните на хипстеров?..»
-
Легенды шоубиза. Как рэпер спас от суицида вокалиста CREED
-
Dave Grohl рассказал, сколько пьет перед концертами. «Я проделываю все это ежедневно полтора года, и бога уже не боюсь»
-
Фото: CAVALERA в Минске
-
Тест! Ориентируетесь ли вы, ребята, в грайндкоре?
-
Возможно, грядет реюнион NIRVANA
-
Флэшмоб «назад в 90-е». Как выглядели известные металисты двадцать лет назад
-
Slash об успехе реюнион-тура GUNS N’ ROSES: «Деньги — не то, что меня возбуждает во всем этом деле»
-
Клип недели. Черно-белый BEHEMOTH в «Bartzabel»
В этот день родились1967 - Allen West (SOUTHWICKED, ex-OBITUARY, ex-SIX FEET UNDER)
1969 - Donald "Don" Crotsley (NUNSLAUGHTER)
1969 - Marcin "Novy" Nowak (DIES IRAE, ex-VADER, ex-DEVILYN, etc.)
1971 - Steve MacDonald (GORGUTS) †
1979 - Marcela Bovio (MAYAN, ex-STREAM OF PASSION)
20 релизов октября
Behemoth I Loved You At Your Darkest
High On Fire Electric Messiah
Disturbed Evolution
Gorod Æthra
Carpe Noctem Vitrun
Unleashed The Hunt For White Christ
Bloodbath The Arrow Of Satan Is Drawn
Hatesphere Reduced To Flesh
Skull Fist Way Of The Road
Outre Hollow Earth
Internal Bleeding Corrupting Influence
Soulfly Ritual
Sirenia Arcane Astral Aeons
Hate Eternal Upon Desolate Sands
Author & Punisher Beastland
Beyond Creation Algorythm
Chthonic Battlefields Of Asura
Terrorizer Caustic Attack
Into Eternity The Sirens
Aeternus Heathen
Топ-15 по просмотрам
- Как научиться гроулу?
- Готические имена
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии