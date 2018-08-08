И еще один американский дэз-метал привет из 90-х. Группа MONSTROSITY, последний полноформатник которой датируется аж 2007-м, показала два новых сингла, что войдут в сентябрьский альбом The Passage Of Existence, призванный «размочить» 11-летний застой. Из оригинального состава MONSTROSITY к нулевым остался только барабанщик Lee Harrison — но, впрочем, кого это волнует, если флоридские черти по-прежнему жарят, словно в аду случился уик-энд.
MONSTROSITY в «Королевстве огня». Апдейт, что случается раз в 11 лет
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Monstrosity
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1973 - Scott Stapp (CREED)
1973 - Jason Keyser (ORIGIN, ex-SKINLESS)
1974 - Reima Kellokoski (IMPALED NAZARENE)
1975 - Mick Moss (ANTIMATTER)
1977 - Kostas Panagiotou (PANTHEIST, CLOUDS)
10 релизов августа
Into Eternity The Sirens
Van Canto Trust In Rust
Doro Forever Warriors, Forever United
Primal Fear Apocalypse
Manes Slow Motion Death Sequence
Alice In Chains Rainier Fog
U.D.O. Steelfactory
Omnium Gatherum The Burning Cold
Mob Rules Beast Reborn
KEN Mode Loved
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