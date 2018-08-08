MONSTROSITY в «Королевстве огня». Апдейт, что случается раз в 11 лет

И еще один американский дэз-метал привет из 90-х. Группа MONSTROSITY, последний полноформатник которой датируется аж 2007-м, показала два новых сингла, что войдут в сентябрьский альбом The Passage Of Existence, призванный «размочить» 11-летний застой. Из оригинального состава MONSTROSITY к нулевым остался только барабанщик Lee Harrison — но, впрочем, кого это волнует, если флоридские черти по-прежнему жарят, словно в аду случился уик-энд.

, рубрика(и): Быстрые новости

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