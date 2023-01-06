Satanic Warmaster
06.01.2023

Стрим альбома SATANIC WARMASTER «Aamongandr»

Блог

Буквально за пару дней до Нового года финский Werwolf, словно забыв затарить подарки заранее, спешно закатил под черную елку новый лонгплей SATANIC WARMASTER Aamongandr — шестой в дискографии группы и, судя по голосовалке, уже многими заслушанный и оцененный.

Aamongandr — интенсивный, емкий, насыщенный, плотный, по-настоящему зимний альбом, срывающийся в скоростную завируху (и эпично замедляющийся лишь к финалу, на «Barbas X Aamon», с очевидным реверансом BURZUM), оголтело лупящий по щекам визжащими льдинками, зазывающий В Сердце Зимы, где, одолев вприпрыжку сугробы, зачарованно застываешь в сказочном белом чертоге. В музыке SM стало заметно больше клавишных (Aamongandr, не утратив привычной для финна яростности, вообще очень мелодичный альбом), в сторону кондового симфо-блэка, с небольшими вкраплениями хэви и фолка. Красиво. И даже… хммм… хитово?

Альбом выпущен в трушном кассетном формате, но на счастье, нам выдали стрим (звучащий, тем не менее, тоже максимально трушно).

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