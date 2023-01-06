Стрим альбома SATANIC WARMASTER «Aamongandr»

Буквально за пару дней до Нового года финский Werwolf, словно забыв затарить подарки заранее, спешно закатил под черную елку новый лонгплей SATANIC WARMASTER Aamongandr — шестой в дискографии группы и, судя по голосовалке, уже многими заслушанный и оцененный.

Aamongandr — интенсивный, емкий, насыщенный, плотный, по-настоящему зимний альбом, срывающийся в скоростную завируху (и эпично замедляющийся лишь к финалу, на «Barbas X Aamon», с очевидным реверансом BURZUM), оголтело лупящий по щекам визжащими льдинками, зазывающий В Сердце Зимы, где, одолев вприпрыжку сугробы, зачарованно застываешь в сказочном белом чертоге. В музыке SM стало заметно больше клавишных (Aamongandr, не утратив привычной для финна яростности, вообще очень мелодичный альбом), в сторону кондового симфо-блэка, с небольшими вкраплениями хэви и фолка. Красиво. И даже… хммм… хитово?

Альбом выпущен в трушном кассетном формате, но на счастье, нам выдали стрим (звучащий, тем не менее, тоже максимально трушно).

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