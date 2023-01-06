Стрим альбома SATANIC WARMASTER «Aamongandr»Блог
Буквально за пару дней до Нового года финский Werwolf, словно забыв затарить подарки заранее, спешно закатил под черную елку новый лонгплей SATANIC WARMASTER Aamongandr — шестой в дискографии группы и, судя по голосовалке, уже многими заслушанный и оцененный.
Aamongandr — интенсивный, емкий, насыщенный, плотный, по-настоящему зимний альбом, срывающийся в скоростную завируху (и эпично замедляющийся лишь к финалу, на «Barbas X Aamon», с очевидным реверансом BURZUM), оголтело лупящий по щекам визжащими льдинками, зазывающий В Сердце Зимы, где, одолев вприпрыжку сугробы, зачарованно застываешь в сказочном белом чертоге. В музыке SM стало заметно больше клавишных (Aamongandr, не утратив привычной для финна яростности, вообще очень мелодичный альбом), в сторону кондового симфо-блэка, с небольшими вкраплениями хэви и фолка. Красиво. И даже… хммм… хитово?
Альбом выпущен в трушном кассетном формате, но на счастье, нам выдали стрим (звучащий, тем не менее, тоже максимально трушно).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 78
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Стрим альбома SATANIC WARMASTER «Aamongandr»
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Комментарии
Juris:
Читатель Hitkiller:
Алекс написал(а):
Или я ошибаюсь, все эти милые коллеги по хиткиллеру, используют выражения красного словца исключительно?
Понимаю, это может звучать обид…
Тварь:
кстати, всем, кто «8 лет донбят бомбасс».
чо там в якутии с русичами? я там 17 лет прожил, ох, знаю, как якуты русичей пиздят, особенно те, что специально в удачный и мирны…
Тварь:
Алекс написал(а):
Не увидел ответа почему Украина не отказывается от Донбасса и Крыма
да ты не только совсем сумасшедший, но еще и слепой, если ответа не уви…
Другой Александр:
Алекс написал(а):
Виктор написал(а):
или ты может быть на полном серьёзе думаешь что такие люди как Соловьёв или Маргарита Симоньян, или Гоблин, хотя бы немного…
Алекс:
Виктор написал(а):
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insane_clown написал(а):
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да, д…
algerd:
Ветошь:
Miha:
Deathrider:
тютя написал(а):
надо подать идею чтоб сделал каверы на эксгуматор на баяне
…
наишикарнейший альбомище диск тоже не за горами https://www.werewolf.fi/news.html?220258