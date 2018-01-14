Смотрите, кто вернулся! Новый сингл ON THORNS I LAY «Aegean Sorrow»

Вообще, строго говоря, сделав карьерный перерыв с середины нулевых до 2015-го, греческие меланхолики ON THORNS I LAY вернулись на сцену еще три года тому, выпустив альбом Eternal Silence. Неплохой. Но. Лишь этой зимой, услышав титульную тему с мартовского полноформатника Aegean Sorrow, могу уверенно подтвердить: это именно те ON THORNS I LAY, которых мы помним по вошедшему уже в легенды альбому Orama, девственно незамутненные экспериментами, дэз-думовые, сумрачные и одухотворенные.

«Aegean Sorrow можно считать смесью наших первых демо-лент и четырех альбомов 90-х, — написала команда, — однако в современном саунд-прочтении. Это именно то, что мы сами хотели услышать как фанаты. Никаких трендов, лишь чувства и музыка». Студийной работой над релизом занимался Dan Swanö — и давайте, давайте уже заценим, что получилось!