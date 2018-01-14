Смотрите, кто вернулся! Новый сингл ON THORNS I LAY «Aegean Sorrow»

Вообще, строго говоря, сделав карьерный перерыв с середины нулевых до 2015-го, греческие меланхолики ON THORNS I LAY вернулись на сцену еще три года тому, выпустив альбом Eternal Silence. Неплохой. Но. Лишь этой зимой, услышав титульную тему с мартовского полноформатника Aegean Sorrow, могу уверенно подтвердить: это именно те ON THORNS I LAY, которых мы помним по вошедшему уже в легенды альбому Orama, девственно незамутненные экспериментами, дэз-думовые, сумрачные и одухотворенные.

On Thorns I Lay «Aegean Sorrow можно считать смесью наших первых демо-лент и четырех альбомов 90-х, — написала команда, — однако в современном саунд-прочтении. Это именно то, что мы сами хотели услышать как фанаты. Никаких трендов, лишь чувства и музыка». Студийной работой над релизом занимался Dan Swanö — и давайте, давайте уже заценим, что получилось!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. balog 15.01.2018 в 08:58

    Отлично!
    как-то не знаком с данной бандой, надо срочно ценить!)

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  2. zzz 15.01.2018 в 09:12

    О, они оказывается живы))) Когда то хорошо зашел дебютник «Sounds of beautiful expirience».

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