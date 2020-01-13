Дэз-думовое видео ON THORNS I LAY «The Song Of Sirens»

Понятно, что в 2020-м фанаты дэз-дума сильнее всего страждут триумфального возвращения (и концертов!) MY DYING BRIDE. Но позвольте толику греческого очарования — благо, ON THORNS I LAY, с 2015-го всерьез решившие бомбить релизами мелодично-мрачную сцену, в феврале выпускают свой Threnos.

On Thorns I Lay10 января коллектив представил новое видео «The Song Of Sirens» — и это именно то, чего сейчас ждешь от «шипастых»: тяжелые гитарные волны, монотонно и внахлест наползающие на темные берега, оборачивающие закатными сумерками с привкусом то ли соли, то ли терпкой кровищи не вернувшихся из глубин. Threnos — «погребальная песнь», уводящая в томную бездну, с характерной для коллектива мифическо-морской тематикой: «Odysseia», «Ouranio Deos», «Erynies». Гроул и угасающий шторм. Ничего нового, да. Но такой ON THORNS I LAY мне, к примеру, гораздо милей, нежели нервный экспериментальный период коллектива начала нулевых.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 87

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Влад 13.01.2020 в 09:13

    Соглашусь с Настей. Возврат к дэз-думу годное решение.

    >>>
  2. Sergey25 13.01.2020 в 11:19

    Пущай они разогревают (вернее «умрачняют») My Dying Bride в турах. Приятный дум-детх.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Умер барабанщик RUSH Neil Peart

Очевидно, не просто так в прошлом году ушли со сцены великие RUSH: сегодня стало известно о смерти Нила Пирта, барабанщика, автора лирики, писателя-биографа и просто легенды. Нил умер 7 января в возрасте...

Close