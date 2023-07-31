On Thorns I Lay
31.07.2023

Слушаем: ON THORNS I LAY «Newborn skies» с новым вокалистом

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Christos Dragamestianos, единственный оригинальный, с 90-х, участник ON THORNS I LAY, выдает раз в три года по новому релизу — а также божится, что греческая команда никогда еще не испытывала таких вдохновений, что как никогда она сильна, и альбом On Thorns I Lay, выходящий в октябре на Season Of Mist, будет просто бомбическим. Но, в принципе, что ему еще говорить.

В позапрошлом году, отслужив у греков 29 лет, по личным причинам ушел вокалист Stefanos Kintzoglou; с тех пор на вокале числится хрипловатый Peter Miliadis. С 2022-го в команде также новые басист и гитарист — но, к счастью, музыка старая совершенно знакомая. И сингл «Newborn Skies», открывающий, как пишет пресс-релиз, «новую эру» в истории ON THORNS I LAY, приходит словно давний приятель — а убаюкивающие тяжелые гитарные эллинские волны снова качают, волнуют, возносят к звездным темнеющим небесам фанатский флот коллектива.

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