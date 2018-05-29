Премьера: VELD «Hatred Forever Dispersed». «Могу с сожалением сказать: наше творчество не направлено на страны СНГ»

Сокрушительная премьера: группа VELD представила лирик-видео на новую тему «Hatred Forever Dispersed», которая войдет в альбом S.I.N. Spawned In Nothingness, запланированный к июньскому изданию на Listenable Records. Неудержимый, отчаянный белорусско-польский дэз-блэк-легион: то, что мы помним по Daemonic: The Art of Dantalian, однако еще острей, нажористей и массивнее. Хороший день, чтобы ненавидеть все человечество.

Альбом записывался/сводился в студиях Беларуси и Польши (барабанные партии от Романа Гулона — во Франции). И, как было уже рассказано ранее, гостевое участие в работе приняли Карл Сандерс из NILE и Иван Леонович из INFESTUM. А еще, сопровождая премьеру, лидер группы Кирилл Бобрик ответил на пару вопросов…

Расскажи вкратце об альбоме — его концепции, задумке, рабочем процессе. Доволен ли ты результатом на все сто?



Как таковой, единой концепции нет. Каждый трек имеет свой характер, свою атмосферу. Для материала альбома характерны хищность, агрессивность, скорость, медленная депрессивность. Все, что я чувствовал и задумывал; привлечение к записи Романа Гулона и Карла Сандерса — все получилось на все 100%. Музыка и лирика была написана в очень сложный период моей жизни. С написанием текстов очень помогла моя жена Виктория, чей вокал все слышали на нашей прошлой работе DAEMONIC: The ART Of Dantalian. И да, я считаю это очень искренний альбом. Мы все очень довольны результатом, и лейбл тоже в восторге. Мы невероятно рады длительному контракту с Listenable Records.

Почему все-таки поляки? Что мешало найти музыкантов поближе?



Это где? В Беларуси нет музыкантов такого уровня. Со временем появился вопрос — как и с кем делать музыку. Расти профессионально. Те люди, с которыми я играл ранее, этого не хотели. Они были слабы морально и не хотели работать. А музыка в нашем стиле — это работа. Поэтому я и распустил состав. Кроме того, были и личные проблемы.

Судя по постам в фб, группа сейчас пытается выйти на международную сцену и играть концертные туры. Ну и готов ли ты, если что, путешествовать без оплаты, полностью за свой счет ради продвижения VELD?

Да, мы пытаемся сейчас найти букинг-агенство для VELD. Лейбл тоже помогает с этим вопросом. Есть уже несколько предложений. Я уверен, что все у нас получится в поддержку нового материала с турами по Европе. И нас очень хотят видеть в США. Я очень надеюсь побывать там с концертами.

Собираетесь ли играть в Минске — и что для этого нужно?

В Беларуси мы никому не нужны. Сугубо мое мнение: в этой стране нет настоящих death metal фэнов. И могу с сожалением сказать: наше творчество не направлено на страны СНГ. Были предложения о концертах, есть и сейчас, — но люди даже райдер выполнить не в состоянии. Это я не про сотни голых шлюх, цистерны алкоголя и пакеты кокаина.

А что нужно?

Да мы не особенно и понторезы. Но ламповые головы от Messa Boogie и Ampeg, кухня от Tama или Pearl — это обязательные составляющие. Также возникали вопросы по количеству киловатт и мощи звука. В общем, совершенно ничего невозможного, да и гонорары сумасшедшие мы не требуем.

Чем твои польские коллеги занимаются «по жизни»? Это профессиональные музыканты?



С драммером нам пришлось расстаться, так как были проблемы с алкоголем, после того, как он попал в автомобильную аварию и сломал руку. А наш басист работает в частной торговой компании. Да, я считаю, что после стольких лет пахоты мы — профи в музыке. Как бы нагло для некоторых это ни звучало.

Какой (и где?) бы хотелось видеть команду лет через 10? Если помечтать.



Не люблю мечтать. И никогда не любил. Я никогда не витаю в облаках, потому что реальность — это другое. Я верю, что если действительно во что-то веришь и идешь к своей цели — все получится, если ты стоишь этого. На моем личном примере — это правда.