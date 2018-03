ТОП-5 на все времена. Кирилл Бобрик (VELD, KILLRY)

Группа VELD, подписавшая в 2017-м контракт на три альбома с Listenable Records, в скором времени представит свой новый полноформатник S.I.N. В настоящий момент материал находится на стадии сведения в польской Heinrich House Studio — а чтобы ожидание было еще более томительным, лидер проекта Кирилл Бобрик сообщил, что гитарные соло-партии «греха» исполнил небезызвестный Карл Сандерс из NILE. Также в записи участвовал вокалист INFESTUM Иван Леонович. В преддверии же тизеров и премьер я пригласила Кирилла в рубрику «бест-оф всех времен» — о любимых альбомах, вдохновениях и влияниях.





MORBID ANGEL Covenant (1993)

Как сейчас помню: будучи школьником и ярым фанатом SLAYER и SEPULTURA, получил от знакомых видеокассету с одним из выпусков Headbangers Ball. Там я впервые увидел и услышал MORBID ANGEL — «God Of Emptiness» и «Rapture». Это было необыкновенно, злобно, очень красиво и невероятно оригинально. Особенно я тогда влюбился в тягучие и очень атмосферные риффы и разложения Трэя, а также невероятные, ни на что не похожие соло. Это все очень меня впечатлило, и я тут же стал адским фэном! Впрочем, Винсент со своим агрессивным рыком и чистым голосом поражал и вдохновлял не меньше. Так я взялся за гитару, мечтая стать гитаристом-вокалистом. Что в итоге и случилось. Огромный отпечаток в сердце, душе и мозгах оставила эта работа.

NILE In Their Darkened Shrines (2002)

Египет, пирамиды, песок, сфинксы, ненависть, агрессивность, длиннющие удавы вокруг шеи, мумии в прогнивших тряпках, три вокалиста с гроулом на истеричном взводе, гитарный саунд, временами напоминающий бормашину и буквально въедающийся в мозг, восточные мрачные мотивы. Все это чувствуешь при прослушивании данной работы. Сильнейшая техника и оригинальные рисунки от Tony Laureano. Ну и, конечно, Karl Sanders великолепен — впрочем, как и на всех работах от NILE. Сильнейшая пластинка, в которой есть все, что ассоциируется с очень мощной и качественной подачей Death Metal, с концепцией и смыслом. Настоящее зло. The Blessed Dead!

HATE ETERNAL King Of All Kings (2002)

Erik Rutan, и этим все сказано. Особенное построение гитарной работы, широчайшие красивые соло и мощнейший вокал. Также в эту работу привнес огромный кусок энергетики отличный драммер Derek Roddy. Очень цельный, особенный в плане записи и сведения округлый альбом. Монолитная плита с органичностью классики, с техничностью и льющей бальзам на душу энергией. Шквал ощущений. I am the King of all Kings!

Steve Vai Alien Love Secrets (1995)

Мой гитарный кумир номер один. Потрясающая гитарная музыка, неповторимые техника и стиль. Властелин Floyd Rose. Бог семи струн, потрясающий композитор и аранжировщик. Такое количество особенных фишек с инструментом, что вытворял и вытворяет до сих пор Стив, наверное, не делал никто. Для настоящих музыкантов, которые больны гитарным грифом, его невозможно проигнорировать или забыть. Именно эта работа побудила меня наращивать навыки и технику, а позднее — создать свой гитарный проект KILLRY.

HATE Awakening Of The Liar (2003)

Знающим людям, наверное, не надо объяснять, что такое польская метал-сцена, — настолько качественный и грамотный поток тяжелой музыки прет от братьев из Польши. И VADER, и DECAPITATED, и BEHEMOTH вполне входят в топ моих любимых команд. Однако в рамках пяти альбомов — именно эта пластинка имеет для меня особенное значение. Сильнейшая харизма Адама в то время оказала огромное влияние на меня как музыканта. Да и при личном общении мы запросто нашли общий язык. Пробуждение Лжеца — отличный пример польского метала в его чистом виде. Без слюней и соплей. Все категорически ясно, жестоко и очень откровенно. Одна из немногих банд, которая никогда не кривила душой. Immolate the Pope!