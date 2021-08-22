Первый альбом за семь лет. EXODUS наконец показали первый сингл

Первый альбом за семь лет. EXODUS наконец показали первый синглНовинки и новости
После новостей о том, что Tom Hunting из EXODUS (к слову, единственный участник команды, играющий в ней с момента основания в 1979-м; когда коллектив зарождался, еще при участии Kirk Hammett, Тому было всего 14 лет), перенеся в процессе лечения от рака полную гастроэктомию, вернулся, насколько это возможно, к нормальной жизни, мужики наконец решились показать первый сингл к будущему альбому Persona Non Grata «The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)». Это первый релиз группы за семь лет, самый большой перерыв с начала нулевых и… убедительное доказательство, что все в этом мире преодолимо, пока ты жив.
Так что если вам нравится EXODUS, если не бесит вокал Steve Souza, то вот же оно!
«Многие спрашивают, мол, почему выход альбома занял столько времени, — и, в общем, да, болезнь Тома оказала на это некоторое влияние, — рассказывает Стив. — Но сильно помешало также то, что нам никак не могли выпустить винил. Никто не работал в 2020-м, так что все коллективы, подготовившие альбомы, встали в очередь, растянувшуюся на полгода, чтобы получить свои пластинки.
Для нас новый альбом — особенный, мы им страшно гордимся; Nuclear Blast же хотели запустить полноценную промо-кампанию с разными вариантами виниловых изданий, так что пришлось подождать. Но, честно, я гарантию вам, что когда Persona Non Grata наконец появится в ноябре, вас он не разочарует».
Основную композиторскую ношу взял на себя Gary Holt — и… собственно, проверяем свои ожидания, ежели они были.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 294
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Здоровья Тому!