Барабанщик EXODUS Tom Hunting болен раком. Объявлен сбор средств на лечение!Блог
У 56-летнего драммера EXODUS Tom Hunting в феврале был обнаружен редкий вид рака желудка — плоскоклеточная карцинома, и в настоящий момент музыкант проходит курс химиотерапии. «Мне не страшно рассказывать о болезни, — написал он, начиная лечение, — наоборот, хочу, чтобы люди обращали больше внимания на проблемы с пищеварительным трактом и желудком. Если что-то постоянно беспокоит — идите к врачу.
В общем, хорошо, если, делясь информацией, я помогу кому-нибудь. Или кто-то, кто уже проходил через подобное, поделится со мной. Зная врага, называя его по имени, ты делаешь важный шаг к победе!»
Следом за новостями группа EXODUS отложила выпуск нового альбома Persona Non Grata, чтобы Том смог как следует восстановиться к началу презентаций. Ну а кто хочет и может помочь музыканту финансово, облегчить ношу медицинских счетов — приходите сюда. На настоящий момент собрано $42729 из поставленных целью $50000 — и, как видите, в топе перечисливших средства, сплошь уважаемые люди!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
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