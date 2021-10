Gary Holt, EXODUS: «Мы провели вместе с Кирком Хэмметтом целое лето, принимая кислоту»

В ноябре после большого перерыва выходит альбом EXODUS Persona Non Grata, и фронтмен Steve «Zetro» Souza уверяет, что он определенно лучший в дискографии группы. «Мы говорили об этом, когда его записывали, и мы определенно знаем, что фанаты скажут то же самое: пускай были Bonded By Blood, Fabulous Disaster, Tempo Of The Damned, Exhibit B: The Human Condition, но этот их перевешивает. Мы действительно все так думаем, да что там думаем — знаем!»

Gary Holt же в интервью «Metal Hammer», помимо похвал Persona Non Grata, вспомнил о славном прошлом. В давнем 1986-м, в канун Нового года EXODUS играли в Сан-Франциско с METALLICA, MEGADETH и METAL CHURCH. «Мы тогда буквально втоптали METALLICA в грязь, разгромили их, и парни об этом знали. Мы выглядели истинными хэдлайнерами. Когда мы с Джеймсом нажирались после концерта, он, смеясь, заявил: «Это последний раз, когда вы играете у нас на суппорте». И то действительно был последний раз, когда мы разогревали METALLICA, — ну, конечно, сталкивались на фестивалях или вроде того, но не вместе».

А еще он вспомнил, как осваивал гитару с другом по имени Kirk Hammett (который, конечно, взбесил уходом из EXODUS, но что ж): «Мы как-то провели вместе целое лето, принимая кислоту. Продавали старые джазовые пластинки и всякую всячину, которую складировал отец Кирка, и на вырученные средства брали упаковку пива в 12 банок, кислотные марочки или вроде того. Подсели на психоделики. И, кстати, выучили много гитарных штук, принимая ЛСД».

Сейчас ветераны ничего подобного не употребляют, однако все еще способны зажечь музыкально!

