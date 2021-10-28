Gary Holt, EXODUS: «Мы провели вместе с Кирком Хэмметтом целое лето, принимая кислоту»Блог
В ноябре после большого перерыва выходит альбом EXODUS Persona Non Grata, и фронтмен Steve «Zetro» Souza уверяет, что он определенно лучший в дискографии группы. «Мы говорили об этом, когда его записывали, и мы определенно знаем, что фанаты скажут то же самое: пускай были Bonded By Blood, Fabulous Disaster, Tempo Of The Damned, Exhibit B: The Human Condition, но этот их перевешивает. Мы действительно все так думаем, да что там думаем — знаем!»
Gary Holt же в интервью «Metal Hammer», помимо похвал Persona Non Grata, вспомнил о славном прошлом. В давнем 1986-м, в канун Нового года EXODUS играли в Сан-Франциско с METALLICA, MEGADETH и METAL CHURCH. «Мы тогда буквально втоптали METALLICA в грязь, разгромили их, и парни об этом знали. Мы выглядели истинными хэдлайнерами. Когда мы с Джеймсом нажирались после концерта, он, смеясь, заявил: «Это последний раз, когда вы играете у нас на суппорте». И то действительно был последний раз, когда мы разогревали METALLICA, — ну, конечно, сталкивались на фестивалях или вроде того, но не вместе».
А еще он вспомнил, как осваивал гитару с другом по имени Kirk Hammett (который, конечно, взбесил уходом из EXODUS, но что ж): «Мы как-то провели вместе целое лето, принимая кислоту. Продавали старые джазовые пластинки и всякую всячину, которую складировал отец Кирка, и на вырученные средства брали упаковку пива в 12 банок, кислотные марочки или вроде того. Подсели на психоделики. И, кстати, выучили много гитарных штук, принимая ЛСД».
Сейчас ветераны ничего подобного не употребляют, однако все еще способны зажечь музыкально!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 166
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Gary Holt, EXODUS: «Мы провели вместе с Кирком Хэмметтом целое лето, принимая кислоту»
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Смотрел видосики Метлы и Эксодус 80х годов. Хз, кто там кого втоптал… Метла на концертах слаба вокалистом, который никогда не тянул живьем свои студийные партии, и гитаристом под фамилией Хэммет, который никогда не вывозил живьем свои студийные соляки. Эксодус тех времен был силен техничными музыкантами, но все портил вокалист Балофф, который банально не мог петь ни живьем, ни в студии. Сейчас поверю, что Эксодус живьем может порвать Метлу. Ведь последние так и не научились живьем играть и петь даже свои песни 40 летней давности, хотя уже наверное заяц научился бы это делать на автомате за такое время.