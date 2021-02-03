03.02.2021

Ожидаемое в феврале: EINHERJER «North Star»

Новинки и новости

Первые месяцы 2021 принесли, принесут еще пачку занятных новинок, в гонке за коими советую не упустить эту вот. Норвежская викинг-братия EINHERJER, лязгая каленым РИФФленым металом в ритме боевых маршей, на конец февраля приготовила диск North Star. И, судя по двум выложенным, исключительно не похожим один на другой синглам — «The Blood And The Iron» и «Stars» — мужики дадут той еще копоти.

Очень забавно, к слову, реагирует на новинки EINHERJER публика помоложе (а ведь группе-то уж почти три десятка): говорят, вокалист Frode Glesnes — это помесь Роба Хэлфорда и «Гоблина» Пучкова. А потом спрашивают, что это вообще за стиль исполнения. Скрипучий нордический хэви-метал, господа!

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3 комментария

  • Тварь написал(а):

    …пил под них ледяное пиво в 19м году на Midgardsblot. И, если честно, в отличии от Memoriam, которые играли перед ними, ничего не запомнил http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Anastasiya написал(а):

    А я наоборот, на Килким Жайбу пошла смотреть их выступление как что-то необязательное, а оказалось очень зажигательно и мощно!

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  • ukko написал(а):

    не, не фига не Хэлфорд, штаны на жопе целые http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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