Ожидаемая новинка: GOROD «The Orb»

Кстати, самая несчастная группа. Когда делали столики с meet-n-greet, к ним вообще никто не подходил …

Другой Александр:

Другой Александр:

Писюн с глазами написал:

«Бля, я хотел сказать, веселяТСЯ, дурачаТСЯ. Почему нельзя посты-то редактировать совсем прям.»

Зато дисциплинирует. Один раз напис…