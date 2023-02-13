Ожидаемая новинка: GOROD «The Orb»Новинки и новости
С выпуска Æthra прошло пять лет, и французские мастера галлюциногенного техно-прог-дэза GOROD готовят на начало марта альбом The Orb. Судя по первым трекам, будет как всегда: увлекательно, странно, дивно.
«Мы сочиняли этот альбом дольше, чем Æthra, и это позволило попробовать ряд новых вещей. Мы стремились одновременно продвинуться на экспериментальном поле и, с другой стороны, вернуться к прежним источникам вдохновения, чтобы подчеркнуть контрасты. От наиболее спонтанного к наиболее выверенному, от самого легкого для восприятия до наиболее экстремального — совмещали это все как могли».
А уж эти — могут…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 58
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Комментарии
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Anastasiya:
Тварь написал(а):
но… как же Isole?
Кстати, самая несчастная группа. Когда делали столики с meet-n-greet, к ним вообще никто не подходил …
Тварь:
Anastasiya:
Polaris написал(а):
ELYOSE. Злой франкоязычный металкор.
Вокалистка чудо как на Настасьюшку нашу похожа.
…
Нокт:
Anastasiya написал(а):
Даже не представляю, что именно там можно писать годами.
Да запросто. Мы сраный альбом 5 оет не можем выпустить, хотя он написан ещё в 2016-18 год…
goremyka:
Anti-Poser написал(а):
Merzbow написал(а):
Интересно почему Mortician ничего уже лет 15 не записывают?(
То же самое и с CBT и с CSSO. Выступают, но не записывают(
Хорошо хоть Blood по…
Anti-Poser:
Merzbow написал(а):
Интересно почему Mortician ничего уже лет 15 не записывают?(
То же самое и с CBT и с CSSO. Выступают, но не записывают(
Хорошо хоть Blood после 14 лет выдали а…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
«Хехе, ладно, признаюсь, это был небольшой наброс (хотя мнение такое реально есть). Потому что етот Бурзум какой-то зануда: отдыхают люд…
Polaris:
ELYOSE. Злой франкоязычный металкор.
Вокалистка чудо как на Настасьюшку нашу похожа.
https://www.youtube.com/watch?v=UHQPzSkUQWE…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
«Бля, я хотел сказать, веселяТСЯ, дурачаТСЯ. Почему нельзя посты-то редактировать совсем прям.»
Зато дисциплинирует. Один раз напис…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
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Bronco:
Merzbow написал(а):
Интересно почему Mortician ничего уже лет 15 не записывают?(
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Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Интересно почему Mortician ничего уже лет 15 не записывают?(
Я общалась с Роджером в его магазинчике в Вегасе. Говорил, что альбом записывается у…
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