GOROD band
13.02.2023

Ожидаемая новинка: GOROD «The Orb»

Новинки и новости

С выпуска Æthra прошло пять лет, и французские мастера галлюциногенного техно-прог-дэза GOROD готовят на начало марта альбом The Orb. Судя по первым трекам, будет как всегда: увлекательно, странно, дивно.

«Мы сочиняли этот альбом дольше, чем Æthra, и это позволило попробовать ряд новых вещей. Мы стремились одновременно продвинуться на экспериментальном поле и, с другой стороны, вернуться к прежним источникам вдохновения, чтобы подчеркнуть контрасты. От наиболее спонтанного к наиболее выверенному, от самого легкого для восприятия до наиболее экстремального — совмещали это все как могли».

А уж эти — могут…

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