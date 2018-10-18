Под небом голубым… Стрим нового альбома GOROD «Aethra»

Еще один, после грандиозного выхода BEYOND CREATION, праздник на улицах любителей прогрессивно-мелодичной технарщины. На этот раз — на улицах французского GOROD’a, который уже выложил стрим своего шестого лонгплея Aethra, и из которого любителю жанра не захочется уезжать примерно с месяц.

Да, впрочем, будет комфортно и нефанату: ладно скроенные аранжировки, затканные меланхолическим флером, кружевная мелодическая вязь, покрывающая инеем поле риффовой битвы, — искусные французы делают музыку не для музыкантов; для всех. Во всяком случае, здесь, на Aethra — что характерно, на ютубовском стриме до сих пор нет ни одного дислайка.

«Мы записали альбом невероятно быстро: весь процесс занял шесть недель, — рассказывает мастермайнд коллектива, гитарист Mathieu Pascal, — я хотел, чтобы в музыке остался элемент спонтанности; стремился к понятным, легко воспринимаемым структурам, песенному подходу. Также, впервые за время существования GOROD, я сочинял музыку, продумывая, как она зазвучит в живом исполнении: как мы будем ее играть, как будет восприниматься слушателями каждый рифф».