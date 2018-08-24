Фантастические французские технари GOROD, на которых молятся фанаты прогрессивного метала, 19 октября выпускают шестой лонгплей Aethra, и уже показали кое-что особо нетерпеливым. Всего минута трейлера, но, возможно, это просто чтобы никто не умер от разрыва сердец.
Трейлер октябрьского альбома GOROD «Aethra»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Gorod
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1970 - Randy Weitzel (IN THIS MOMENT)
1973 - Olavi Mikkonen (AMON AMARTH)
1977 - Cory "Flattus Maximus" Smoot (GWAR) †
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Doro Forever Warriors, Forever United
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