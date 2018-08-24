Трейлер октябрьского альбома GOROD «Aethra»

Фантастические французские технари GOROD, на которых молятся фанаты прогрессивного метала, 19 октября выпускают шестой лонгплей Aethra, и уже показали кое-что особо нетерпеливым. Всего минута трейлера, но, возможно, это просто чтобы никто не умер от разрыва сердец.

, рубрика(и): Быстрые новости

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