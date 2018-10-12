Организатор самого провального фестиваля в истории получил 6 лет тюрьмы и 26 миллионов штрафа

Не то чтобы это, конечно, звучало как угроза для некоторых украинских организаторов, но есть повод подумать. Хотя масштабы Fyre Festival, который должен был состояться на одном из багамских островов в 2017-м, Ленину, естественно, и не снились. Как минимум, у него есть своя страница на википедии. А также стыд в сердцах моделей и звезд, которые рекламировали этот развод для богатых.

Автором проекта выступил Billy MacFarland (ему сейчас 26, и следующие шесть будут довольно грустны), и когда глубина жопы, в которую он погрузил посетителей, купившихся на рекламу «престижного» мероприятия и обеспечивших солдаут билетов, стоимость которых варьировалась от 1500 до 400000 долларов, стала достоянием общественности, этот паренек делал грустное лицо и говорил, мол, подставы не прогнозировалось. И что причиной срыва феста стали некие форс-мажорные обстоятельства, связанные с погодой и не подготовленной для столь крупного события инфраструктурой острова. А затем на официальном сайте появилось сообщение, что деньги за билеты возвращены не будут. За что благодарные клиенты вскоре впилили исков на сто миллионов.

Из статьи на «Медузе»: «Фестиваль Fyre был анонсирован в декабре 2016 года. Его организаторы продвигали мероприятие в первую очередь через Instagram: там были размещены фотографии популярных моделей, которые хорошо проводили время на Багамах. Предполагалось, что фестиваль пройдет на одном из островов багамского района Эксума; хедлайнерами должны были стать поп-панки BLINK-182, рэперы из патронируемого Канье Уэстом объединения G.O.O.D. Music и электронщики MAJOR LAZER.

Fyre позиционировал себя как Coachella для более модных: как и фестиваль в Калифорнии, он должен был пройти дважды с одним и тем же составом на двух подряд выходных (с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая); при этом посетителям обещали не только музыку, но также люксовое размещение и еду ресторанного качества.

Первым знаком, что что-то не так, стало заявление BLINK-182, опубликованное за сутки до начала фестиваля: группа сообщала, что отменяет свой концерт на Fyre, поскольку музыканты «не уверены, что у них будет все необходимое для качественного выступления». Затем начались проблемы с транспортом: многие посетители застряли в аэропортах в Майами и на Багамах в попытках добраться до острова; организаторы фестиваля не отвечали на их вопросы.

Те, кто добрались до места, быстро пожалели об этом: багаж был свален в один большой транспортный контейнер; чтобы найти свою сумку, некоторым понадобилось несколько часов. Вместо еды от лучших поваров мира посетителям Fyre вручили бутерброд с сыром в стиле советской столовой (впоследствии выяснилось, что кейтеринговая компания разорвала контракт с организаторами еще 2 апреля). Вместо роскошного размещения на острове обнаружились недостроенные палатки с разбросанными вокруг матрасами. В будках с надписью «Консьерж» никого не было.

Когда стало ясно, что речь не идет не только о выступлениях музыкантов, но и об обеспечении нормальных условий для жизни, доехавшие до острова поняли, что надо выбираться. Как рассказала одна из посетительниц фестиваля, найти гостиницу им не удалось, так как на том же острове одновременно проходила регата. Тогда девушка с друзьями нашли местного жителя, водившего школьный автобус, и поехали на нем в аэропорт. В 2 часа ночи им и еще нескольким десяткам несчастных посетителей Fyre Festival удалось сесть в самолет, однако вскоре их высадили — и до утра люди сидели в жарком душном помещении в ожидании новостей. В какой-то момент их закрыли на замок, в помещении не было ни воды, ни еды; когда кто-то упал в обморок, воду все-таки принесли. Все это время люди получали письма от Fyre Festival, в которых говорилось, что «фестиваль переносится».

Посмотреть картинки из серии «ожидание и реальность» можно вот здесь. А заодно пожелать горе-оргу нескучных лет за решеткой.