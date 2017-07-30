«Майн CAMF» от Ленина. Как фигурировать в судебных делах и продолжать фестивалить: опыт Carpathian Alliance

История не то чтобы не учит, но даже ничего не меняет: несмотря на то, что в прошлом году было доступно рассказано, что Дмитрий «Ленин» Хлевинский из Global Promotion — аферист и мошенник, которому не стыдно кинуть ни партнеров по музыкальному бизнесу, ни инвесторов, ни музыкантов, в 2017-м история повторилась. Судебные иски? Насрать! Прошлогоднее заявление, мол, лавочка под названием «Carpathian Alliance» сворачивается? Да ладно, вам показалось. Даже более того! В этом году Дима Ленин достиг новых вершин жлобства, разом переплюнув истории про ужасное российское «Нашествие».

Казалось бы, сколько раз твердили миру: подлец и искатель лоха неисправим, — так зачем же вы, ребята, на это ведетесь? Однако логика металиста по-прежнему проста: едут любимые группы, и без разницы, что там за орг. А логика любимых групп еще проще: я люблю своих фэнов, они все приехали, так что можно и потерпеть. Так, в режиме терпения, продолжается зоопарк под руководством Ленина, — и он не только еще не в тюрьме, но даже не бит. Так что, в общем, с предвкушением ожидаем CAMF 2018. Ну кто, собственно, помешает? Недовольство всяких SHINING и CRUACHAN?

SHINING: «Нашим преданным апостолам, которые едут на фестиваль Carpathian Alliance в надежде увидеть выступление SHINING. К сожалению, мы отменили свой сет ввиду невозможности достигнуть договоренности между организатором и нашим менеджером. Нам очень жаль, но мы не можем выступать, не будучи обеспеченными даже самыми элементарными вещами, которые требуются нам по контракту. Сейчас 2017 год, и, имея многолетний концертный опыт, мы не готовы довольствоваться условиями ниже любых нормальных стандартов, ибо в таком случае наша публика не получит шоу, на которое вправе рассчитывать.

В сложившейся ситуации наш менеджмент не виноват, поэтому, пожалуйста, не обращайтесь к нам с вопросами по данному фестивалю. Если у вас есть какие-либо жалобы, пожалуйста, свяжитесь с организатором. Ну а мы надеемся вернуться в Украину в будущем и при лучших обстоятельствах».

Вокалист CRUACHAN: «Никогда в жизни я больше не буду путешествовать с таким геморроем. 22 часа от Дублина к фесту. Два перелета (Дублин-Франкфурт, Франкфурт-Краков), а затем 10 часов на автобусе. Границы и таможни, на которых ты, потея, проводишь долгие часы — и которые, возможно, помешают попасть на обратный самолет вовремя. И вот приезжаешь ты наконец на фест — а там тебя вообще никто не встречает, и непонятно, куда двигать дальше. Воду и пиво охрана отбирает на входе. Потом два часа блуждания по территории феста, борясь с мучительным желанием развернуться и уехать домой.

Но вот все-таки кто-то разбудил орга, и нас отвели в грязную комнатку с душем без горячей воды. Плюс, конечно, после проделанного пути никто даже и не подумал предложить нам ни питья, ничего.

В общем… я вам скажу одно: никогда больше! Сейчас сижу, пишу вам из автобуса, который застрял на польской границе на 30-градусной жаре. Кондиционер не работает, нас не выпускают. И вот это — способ обращения с пятничным хэдлайнером? С таким подходом человеку можно загнуться. Тем не менее, ради фанатов мы все-таки отыграли хорошее шоу, они-то ни в чем не виноваты. Также выражаем благодарность людям, которые нам помогали: Ros, Yuliya и Mario. Без вас нам бы вообще был конец».

В общем… как там говорится? Собака лает — караван идет, мазохисты терпят и оправдывают Диму, мол, «лучше так, чем никак». Ну и наивных еще в этом мире валом. Так что даешь Carpathian Alliance 2018!