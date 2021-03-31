Обязательная весенняя новинка. DORDEDUH подготовили «Har»Новинки и новости
NEGURA BUNGET по понятным грустным причинам распалась в 2017 году, уйдя в легенду как одна из самых необычных, вдохновенных групп не только Румынии, но и всего региона — сумевшая соткать уникальную, пеструю, словно маковые поля, живую материю из потаенного фолка, этники, метала и терпкой прохлады утренних горных туманов. К счастью, в наследие остался нам DORDEDUH.
Группа была создана в 2009 году — после того, как основатели NEGURA перессорились, и два «отца», Hupogrammos и Sol Faur, ушли с целью сотворить свою версию NB — с
казино атмосферик-блэком, паганом, дарк-фолком, традиционным народным инструментарием; звуча отдаленно похоже на группу-прародительницу, но как-то при этом емче, насыщеннее, композиционно четче. Дебютный альбом Dar de Duh 2012 года был принят с восторгом.
А потом тишина.
В 2021-м же тем, кто ждал продолжения, можно наконец выдыхать: в середине мая у группы выходит второй альбом Har; уже доступны два сингла, а также полная уверенность, что релиз этот — в списках «мастхэв». DORDEDUH подвести не должны.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 165
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