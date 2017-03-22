Умер основатель NEGURĂ BUNGET Gabriel ‘Negru’ Mafa

Барабанщик Gabriel Mafa, последний из «отцов» в составе NEGURĂ BUNGET (как вы, наверное, помните, в 2009 году в результате внутреннего конфликта основная часть состава ушла в DORDEDUH, а наследие и будущее NEGURĂ BUNGET достались Negru по наследству), скончался вчера, 21 марта, в возрасте 42 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ — ну а статус группы уже обозначен как «под вопросом»: Габриэль был ее лидером, вдохновителем и движущей силой, так что оставшимся участникам едва ли есть смысл продолжать играть под прежней вывеской.

R.I.P. Negură Bunget «Я был фанатом NEGURĂ BUNGET с 2003 года, — написал представитель выпускающего лейбла, Prophecy Productions, Stefan Belda, — и познакомился с Грабриэлем в 2005-м, впервые увидев команду вживую. Затем мы встретились уже за переговорами между NEGURĂ BUNGET и Prophecy — и общались с тех пор постоянно, реализовывая бесчисленные совместные проекты. Я особенно горжусь недолго, увы, просуществовашим фолк-проектом DIN BRAD, который навсегда останется жемчужиной в каталоге релизов нашего лейбла.

Габриэль был всегда энергичен, полон амбиций, грандиозных планов и творческих идей. В идеальном мире мы бы с ним успели выпустить полнометражные концертные фильмы с NEGURĂ BUNGET, выступающими в трансильванской глуши, полные экстраординарных образов, которыми Габриэль мостил путь своей группы.

Но… увы. Сегодня я теряюсь, не могу найти подходящих слов, чтобы описать свои чувства относительно случившегося. Персонал Prophecy выражает сердечные соболезнования семье музыканта, а также оставшимся участникам его группы».

R.I.P.

, рубрика(и): Блог

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