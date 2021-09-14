NEGURĂ BUNGET выпустят посмертный альбом; слушаем первый (трагический) сингл «Brad»

В марте 2017 года от инфаркта внезапно умер Gabriel «Negru» Mafa, основатель и предводитель румынской группы NEGURĂ BUNGET. Понятно, что без него продолжать историю коллектива было бы нечестно и некому (с 90-х там музыкантов, в общем-то, не осталось) — вот разве что отдать последний долг, некрологом, трибьютом, последним альбомом. Так, в ноябре будет выпущен Zău, а на днях музыканты представили первый сингл, трагично-пронзительную, мрачную и при этом до дрожи воздушную и одухотворенную, словно сотканную из живых трансильванских туманов тему «Brad».

В Zău использовались записи барабанов Negru, оставшиеся его последние наработки, которые музыканты с аккуратностью вписали в песенную канву.

«После трагической смерти Gabriel мы чувствовали необходимость закончить работу над его наследием, завершить трансильванскую трилогию NEGURĂ BUNGET. Во время работы над альбомом мы все ощущали незримое присутствие Габриэля, он словно подсказывал, что и как делать. К тому же Negru был крайне организованным человеком и всегда делал письменные пометки. Так что пилотная версия полноформатника уже, в общем, имелась — мы лишь развили ее и оформили, работая над музыкой так же, как раньше, однако с тяжким чувством на душе и тоской. Очень не хватало музыкальных и философских дебатов с Габриэлем; но, как бы то ни было, с трудом, однако все-таки диск был записан».

Надеюсь, в призрачной потусторонности музыкант это слышит. Ибо музыка звучит как будто прямо оттуда.

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