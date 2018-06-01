Обворожительно странно. Слушаем новые темы ZEAL AND ARDOR из альбома «Stranger Fruit»

Я уже немного писала об этом проекте, сочинившем сочный оккультный микс из духовных песнопений североамериканских негров, блюза, соула и блэк-метала, с невероятной силой бомбанувшем в 2016-м альбомом Devil Is Fine. «Что, если б черные рабы однажды взбунтовались на манер BURZUM или DARKTHRONE?» — задал вопрос автор Z&A Manuel Gagneux, и сам же на него успешно ответил. А буквально на следующей неделе последует продолжение: лонгплей под названием Stranger Fruit, три сингла которого уже готовы к придирчивой дегустации.

«Мой отец из Швейцарии, а мать — американка. Она черная, он белый. Так что я дневной вампир-полукровка, — смеется музыкант. — Любопытно, что тег «spiritual» к творчеству ZEAL AND ARDOR на Soundcloud и Bandcamp привлекает огромное количество слушателей-христиан. Меня это дико забавляет. Но вообще, не стоит быть слишком серьезным. Искать противоречия в «духовной» составляющей и «сатанинскими» текстами в моем исполнении. Музыка — это прежде всего развлечение, и вкладывая в творчество чрезмерно важные смыслы, ты лишаешь его непосредственности и легкости. Оно уже перестает развлекать. Я этого избегаю. Я не говорю, кому во что верить. Я просто музыкант, смешивающий звуки в нечто приятное».