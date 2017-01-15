ZEAL & ARDOR: сатанизм, песни африканских рабов и немножко блэк-метала

Проект ZEAL & ARDOR будет интересен любителям неформата и миксов — хотя, в отличие от многих экспериментальных помесей бульдога с носорогом, творение музыканта по имени Manuel Gagneux ложится на слух легко, а западает в сознание — моментально. Альбом под названием Devil Is Fine, представляющий собой помесь спиричуэлс, духовных песнопений североамериканских негров, госпелз и блэкушных атмосфер с отъявленной дьявольщиной в текстах, был издан в 2016 году, а в конце февраля готовится к переизданию компанией MVKA Music. И знаете… рекомендую попробовать!

«Мне кажется, можно провести параллели между тем, как христианство насаждалось среди норвежцев и среди афроамериканских рабов, — размышляет Gagneux, — так что я решил смоделировать ситуацию: что, если бы рабы однажды взбунтовались на манер BURZUM или DARKTHRONE?»