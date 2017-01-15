ZEAL & ARDOR: сатанизм, песни африканских рабов и немножко блэк-метала

Проект ZEAL & ARDOR будет интересен любителям неформата и миксов — хотя, в отличие от многих экспериментальных помесей бульдога с носорогом, творение музыканта по имени Manuel Gagneux ложится на слух легко, а западает в сознание — моментально. Альбом под названием Devil Is Fine, представляющий собой помесь спиричуэлс, духовных песнопений североамериканских негров, госпелз и блэкушных атмосфер с отъявленной дьявольщиной в текстах, был издан в 2016 году, а в конце февраля готовится к переизданию компанией MVKA Music. И знаете… рекомендую попробовать!

Zeal & Ardor Manuel Gagneux «Мне кажется, можно провести параллели между тем, как христианство насаждалось среди норвежцев и среди афроамериканских рабов, — размышляет Gagneux, — так что я решил смоделировать ситуацию: что, если бы рабы однажды взбунтовались на манер BURZUM или DARKTHRONE?»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. zzz 16.01.2017 в 08:55

    Хорошо неделя начинается — с отличной музыки! Анастасия, спасибо!

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  2. Anastasiya 16.01.2017 в 14:53

    zzz написал(а):
    Хорошо неделя начинается — с отличной музыки! Анастасия, спасибо!

    Пожалуйста! Сама с удовольствием слушаю!

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