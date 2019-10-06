Devil Is Fine. Концерт BEHEMOTH и ZEAL & ARDOR в Вильнюсе

Пока Минск во второй раз громили CHILDREN OF BODOM, вильнюсский клуб «Loftas», переделанный из старого цеха по сборке радиоаппаратуры в комплекс из концертного зала и апартаментов, принимал достаточно необычное сочетание коллективов: IN TWILIGHT’S EMBRACE (ничего не могу сказать, пропустила почти полностью); WHOREDOM RIFE из Норвегии с норвежским же блэком и яростной мимикой загримированных участников (музыкально — очень солидно, нечто среднее между ранним WATAIN и DARK FUNERAL); а также бомбанувших в последние годы уникумов ZEAL & ARDOR и не нуждающихся ни в какой доп.рекламе BEHEMOTH, которые в нашу страну в ближайшее время едва ли доедут, а посмотреть хочется.

Большей частью народ шел, конечно, на «бегемотов». Несмотря на ожидаемый ажиотаж и понаехавших из РБ, солдаутов не случилось — людей было прилично, но далеко не битком, поэтому при большом желании можно было пробиться под сцену и рассмотреть шоу поляков в деталях. (Благо, малоэмоциональные прибалты в слэм если и лезут, то аккуратно, без травм и резких движений.) Удивило отсутствие концертных фотографов: то ли организаторы не работают с прессой, то ли в столице Литвы не принято фотографировать метал-ивенты.

Для тех, кто обычно жалуется на «Репаблик», сообщу: в «Лофтасе» за размещение куртки в гардеробе брали 1 евро; туалеты были еще страшнее и грязнее; алкоголь по ценнику примерно такой же; звук — отличный на первых командах и размазанный на гиппопотамах.

BEHEMOTH со старта поражали масштабностью: огромная фура с фирменным логотипом была доверху забита аппаратом, фирменными стойками, пиротехническими приспособлениями и сатан ведает, чем еще. Мерча группа привезла целый стенд; солидные по качеству и принтам футболки по 20-30 евро.

Десятки фейковых медиаторов, которыми музыканты бросались во время шоу. И само шоу. Потрясающее, сокрушающее воображение — имхо, в лихвой обогнавшее масштабностью, разнообразием и напором давешний эпичный выход DIMMU BORGIR в RE:Public.

Тут было все: кутающие сцену столбы дыма и пламени; горящие кресты по бокам; стильные фоновые визуализации; летящий конфетти-пепел; идеально и броско отстроенный свет. Постоянно что-то взрывалось и полыхало. Однако дело даже не в антураже и спецэффектах (хотя и, честно, невероятных для небольшого клубного выступления). Вся группа, без исключения, отработала сет на 666 из 10, на износ, выдав отточенное, мощное, безупречно фееричное представление, во время которого все хотелось одновременно: фотографировать, запечатлевая непередаваемое, колбаситься, слушать, смотреть, не упустив ни секунды. Потому что у BEHEMOTH секунд лишних нет. И если у перфекционизма имеется превосходная степень, запишите ее на счет Нергала и Ко.

Несмотря на то, что Вильнюс выпал, по сути, на финал тура Ecclesia Diabolica Baltica MMXIX, польские черти не давали шансов усталости: напротив, с каждой темой, с каждой вспышкой Nergal, Orion, Seth и Inferno, в гриме и фирменных нарядах (то с «кокошником», то Орион вдруг вышел с копной перьев на голове, как мускулистый громадный человек-индюк), лишь подзаряжались от невидимых батарей, шпаря свои скоростные партии, крича, плюясь кровищей, демонстрируя пафосные соло-выходы (плюс целый перфоманс от Нергала с фонарем под триумфальную «Chwała Mordercom Wojciecha»), разнося, разметая, громя, обращая в страх и ненависть окружающий мир. Причем делая это красиво.

Начиная с 2002 года, я много раз видела «бегемотов» вживую. Поэтому, имея возможность сравнивать, скажу честно: в такой форме мужики еще не были. Хотя в сетлист я б, конечно, набрала других песен (текущий туровый см. здесь). Ну и звук чуть подвел. А еще… ZEAL & ARDOR.

Кроме шуток: швейцарцы выдали настолько душевный, эмоционально-драйвовый сет, что многим последующий жестокий и лощеный BEHEMOTH не зашел вовсе. Тот случай, когда стилистическая разница играет против хэдлайнера. Тот случай, когда хэдлайнер неясен вообще. Потому что насколько «бегемоты» брали картинкой, настолько ZEAL & ARDOR хватали за душу — и их Дьявол (который, как известно, is fine) танцевал на ножах с не меньшим энтузиазмом.

Группа играла в полутьме и не плевалась огнями. Но это не имело значения. Они вообще, по сути, не делали ничего особого — только пели (три вокалиста одновременно) и очумело колбасились, когда пластичный и емкий материал из Devil Is Fine и Stranger Fruit заносило в блэкуху, бластбиты и это вот все. Дивная, странная, вобравшая несочетаемое музыка группы оживала и материализовалась: госпел-распевки, соул, острая грувовая метал-стружка, скрим, спиричуэлс — в живом исполнении авангардные контрасты становились еще выразительнее и сочнее, а милые, взлохмаченные и какие-то плюшевые Manuel Gagneux и Marc Obrist, пританцовывая, брали публику за уши и бросали середину танцпола в движуху и слэм. (Несильный, конечно, ибо литовцы.)

Очень экспрессивно. Очень… живо. Необычно. Талантливо. Бесподобная в записи группа оказалась еще более очаровательной вживую. Ну а когда все закончилось, музыканты по-простому пошли пить пивко и тусить в курилке клуба. Никаких понтов. Дьявол — парень простой.