ZEAL and ARDOR
06.09.2021

Чем дальше, тем лучше? ZEAL & ARDOR выпускают четвертый альбом

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Новаторы, безумцы, визионеры, авантюристы, авангардисты — в общем, как ни назови, талантливые швейцарские парни в феврале выпускают четвертый альбом Zeal & Ardor. И в отличие от подхода к названиям (насколько я помню, дебютник группы в 2014 назывался Zeal and Ardor), музыка их по-прежнему разнопланова и феерична.

«К этому альбому, названному по имени проекта, мы пришли к звучанию, которое олицетворяет его в полной мере, — сообщил Manuel Gagneux. — Работа над диском заняла необыкновенно много времени, дольше, чем все предшественники, — и, надеюсь, вы это услышите. А что важнее всего для наших релизов — это способность музыки перенести слушателя в наш мир, в наше настроение. И, вне зависимости, чего вы ждете от новинок ZEAL & ARDOR, мне кажется, с «транспортировкой» у этого альбома все очень даже хорошо. Такое чувство, что вместе с ним мы обрели дом. Дом в огне. Добро пожаловать домой!»

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