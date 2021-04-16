Новинка недели: клип PESTILENCE «Morbvs Propagationem»Новинки и новости
Patrizio Mameli — качок и человек, судя по всему, непростой (зато одаренный!), к 2021-му перестал притворяться, будто PESTILENCE — это группа, а не сольный проект; в очередной раз сменив состав, он инициировал альбом Exitivm, который появится этим летом. Пока же рекомендуем ознакомиться с первым синглом «Morbvs Propagationem» — а также клипом авторства Grupa 13. Кажется, все у Патрика и новой компании складывается очень даже хорошо!
«Я и сам не мог вообразить, в самых своих диких мечтах, какой монстр получится совместными усилиями, — комментирует Mameli будущий релиз. — К нему причастны все: наш звукорежиссер (Jory Hogeveen из Pitchnote Productions, известный по работе с SHINIGAMI и ANCIENT RITES, также выступивший сопродюсером диска; и да, звук получился шикарный — прим.авт.), новый состав группы: Rutger (лид-гитарист), Joost van der Graaf (бас-гитарист) и Michiel van der Plicht (барабанщик) — музыканты, не только чрезвычайно талантливые и высокопрофессиональные, но и замечательно вписавшиеся в стиль PESTILENCE. Что касается лирической концепции альбома, то она мрачна: на этот раз речь пойдет о психических расстройствах, внутренних и внешних демонах, одолевающих душу».
Даже не знаю, что и добавить — наверное, тот это случай, когда реклама полностью оправдана и правдива.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 12
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Конечно, круто, это ж вам Пестиленсе, а не Пестилентия