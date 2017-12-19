Новая «многомерная» тема PESTILENCE «Multi Dimensional»

Третий развал PESTILENCE, к счастью, опять оказался не вечным: в 2016-м году Patrick Mameli с новым составом начал давать концерты; потом этот состав наполовину разогнал, в 2017-м взял нового лид-гитариста с басистом — и вот не без мук родил альбом с названием Hadeon. В официальные эфиры он выйдет в марте, а прямо сейчас можно услышать новую тему «Multi Dimensional», которая внушает не только уверенность в завтрашнем дне легендарной команды, но и известную гордость. Пускай меняются музыканты и времена — как бы там ни было, Патрик по-прежнему энергичен и полон идей.

«Музыканты приходят и уходят по разным причинам. Иногда вопросы с логистикой (очевидно, что гораздо проще репетировать и общаться с теми, кто живет в Голландии и говорит по-голландски, — это существенно уменьшает и траты времени, и коммуникативные сложности). Бывает, кто-то становится слишком занят.

Или начинает указывать мне, как что играть, внедрять в музыку PESTILENCE собственные идеи — так что требуется слишком много сил, чтобы добиться результата, которого я хочу. То есть, конечно, оспаривать мои партии не запрещено — однако прежде чем делать иначе, следует объяснить, что именно не так с моим вариантом. И затем показать, как сделать лучше, — а не просто заявлять, мол, «этот рифф не годится». Мне нужны музыканты, которым отсылаешь файлы по Интернету — они осмысливают услышанное, предлагают варианты — пересылают мне файлы обратно — мы приходим к общему решению — все довольны — и дальше уже творится история».