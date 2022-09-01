Новинка KORPIKLAANI «Krystallomantia»: «Когда Россия напала на Украину, лирика песни сложилась сама»Новинки и новости
Финны KORPIKLAANI не сбавляют темпов пополнения дискографии. В 2021-м у них был альбом Jylhä, до того миллион синглов, и вот на 2022-й пришлась уже третья новая вещь «Krystallomantia». Что не характерно для коллектива (но характерно для нынешних времен), с политическим окрасом.
«Мы работали над этой песней довольно давно, однако когда Россия напала на Украину, лирика ее сложилась сама, естественным образом, и тема наконец обрела финальную форму. Сперва думали презентовать ее к концу года, но организаторы феста Faine Misto предложили выступить в Польше на благотворительном концерте, и… вот. Время пришло. Обложку сингла нарисовал Jan Yrlund, и она демонстрирует глубокую печаль, которую мы ощущаем. Мира вам и любви».
Комментарии на ютубе не закрыты, и там предсказуемо накидали всякого, однако… караван идет! И песня очень даже недурна.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 261
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