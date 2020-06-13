KORPIKLAANI зазвучали на хантыйском языке: «Beer Beer» стало «Shai Shai»Новинки и новости
Я не особо фанат по группе KORPIKLAANI: молодцеватый фолк-метал с аккордеоном казался оригинальным в середине нулевых, но к 2020-му шутка, кажется, затянулась. А живые концерты команды неприятно отливают цыганщиной. Тем не менее, мировой фонд залихватских песен про алкоголь финны пополнили рядом хитов — причем их «Beer Beer» не перепел (перепил?) еще, кажется, лишь Солодуха.
Некоторое время назад поступила еще одна версия. Любопытная. На концерте в Омске финны раззнакомились с ритуальной шаманской бригадой NYTT LAND — а также дичайше прониклись ее творчеством («То было одно из редких выступлений, которое вышла смотреть вся наша команда, настолько оно было мощно», — напишут у себя KORPIKLAANI). После совместных чаепитий Анатолий с Натальей Пахаленко решили продолжить «пивную» серию, превратив «Beer Beer» в «Shai Shai» и пропустив мелодию сквозь густые сибирские мхи. Вот как она звучит на хантыйском языке — с элементами традиционного горлового пения.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 80
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