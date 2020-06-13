13.06.2020

KORPIKLAANI зазвучали на хантыйском языке: «Beer Beer» стало «Shai Shai»

Новинки и новости

Я не особо фанат по группе KORPIKLAANI: молодцеватый фолк-метал с аккордеоном казался оригинальным в середине нулевых, но к 2020-му шутка, кажется, затянулась. А живые концерты команды неприятно отливают цыганщиной. Тем не менее, мировой фонд залихватских песен про алкоголь финны пополнили рядом хитов — причем их «Beer Beer» не перепел (перепил?) еще, кажется, лишь Солодуха.

Некоторое время назад поступила еще одна версия. Любопытная. На концерте в Омске финны раззнакомились с ритуальной шаманской бригадой NYTT LAND — а также дичайше прониклись ее творчеством («То было одно из редких выступлений, которое вышла смотреть вся наша команда, настолько оно было мощно», — напишут у себя KORPIKLAANI). После совместных чаепитий Анатолий с Натальей Пахаленко решили продолжить «пивную» серию, превратив «Beer Beer» в «Shai Shai» и пропустив мелодию сквозь густые сибирские мхи. Вот как она звучит на хантыйском языке — с элементами традиционного горлового пения.

Количество просмотров: 80

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *